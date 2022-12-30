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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 30-12-2022

الطقس في مصر
الطقس في مصر

نعرض لكم حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، حيث توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس اللطيف نهارا ويكون باردًا ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر، والتي تتراجع فيها درجات الحرارة إلى 12 درجة مئوية على أغلب المحافظات، مع انتشار الشبورة المائية على أغلب الطرق، وتعرض الدستور حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 30 -12-2022.

حالة الطقس اليوم 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن يستمر تراجع درجات الحرارة على أغلب المحافظات، حيث يسود الطقس البارد في الصباح الباكر، ويكون لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردًا ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأضافت باستمرار فرص تساقط الأمطار على المناطق الشمالية لليوم الخامس من سواحل المتوسط والدلتا ومدن القناة، حتى خليج السويس والقاهرة الكبرى ومناطق بداية شمال الصعيد.

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وحذرت هيئة الأرصاد الجوية السائقين من تكون الشبورة المائية صباحا وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية. 

درجات الحرارة المتوقعة 

العظمى الصغرى

  • القاهرة 20 11
  • العاصمة الإدارية 19 12
  • 6 أكتوبر 20 11
  • بنهــــا 20 12
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  • دمنهور 19 12
  • كفرالشيخ 21 12
  • المنصورة 20 11
  • دمياط 20 13
  • بورسعيد 20 13
  • الإسماعيلية 21 12
  • السويس 20 11
  • الزقازيق 20 12
  • شبين الكوم 20 13
  • طنطا 19 13
  • شلاتين 25 14
  • الإسكندرية 20 13
  • العلمين الجديدة 19 12
  • وادي النطرون 20 13
  • مطروح 19 14
  • السلوم 19 11
  • سيوة 19 9
  • العريش 18 12
  • رفح 17 11
  • الطور 23 11
  • كاترين 14 4

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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