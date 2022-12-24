السبت 24 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصدر بـ«التعليم»: أخد كل الاحتياطات لمواجهة أمطار الشتاء.. والامتحانات في موعدها

وزارة التعليم
وزارة التعليم

تستعد جميع مديريات التعليم لاستقبال موسم الأمطار مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، بالعام الدراسي الحالي 2022/2023، فى جميع المدارس.

وقال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التعليم لـ"الدستور"،، إنه تم التشديد على جميع المديريات بالتأكد من سلامة البلوعات بفناءات المدارس وسحب المياه أولت بأول وقت سقوط الأمطار وفصل جميع التيارات الكهربائية حفاظا على الطلاب، والتأكد من سلامة النوافذ.

وشدد المصدر على أنه لا مساس بمواعيد إجراء الامتحانات، وستكون فى مواعيدها المحددة وفقا للجداول الموضوعه.

كانت كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الأوراق المطلوبة للطلاب النظاميين بالصف الثالث الثانوي العام (مستجد، باق للإعادة)، وطلاب خدمات (مستجد + باق) لتسجيل استمارة الثانوية العامة  للتقدم لاختبارات العام الحالي 2022/2023.

 وجاءت الآوراق كالتالي: 

١- 4  صور شخصية حديثة 4*6 (ذات خلفية بيضاء ومكتوب عليها الاسم كمبيوتر الصورة على الاستمارة الإلكترونية لابد أن تكون نفس الصورة التي سوف تسلم إلى المدرسة).

۲ - أصل شهادة الميلاد كمبيوتر + صورة منها.

٣- صورة بطاقة شخصية للطالب وولي الأمر.

٤- الاستمارة الإلكترونية لجميع الطلاب جدد وراسبين بالألوان + اخطار رقم الجلوس بالألوان + إقرار عدم اصطحاب التليفون المحمول + إقرار راسبين للطالب الراسب فقط.

٥- إيصال رسم الامتحان بقيمة 210 جنيهات بالبريد المصري + صورة منه.

٦ - إيصال مصاريف دراسية بقيمة 500 جنيه بالبريد المصري + صورة منه.

۷- إيصال تأمين التابلت بقيمة 100 جنيه بالبريد المصري + صورة منه.

۸- طابع مشروعات تعليمية بقيمة 10 جنيهات.

۹- إيصال توريد 20 جنيها حوالة بريدية في حساب الإدارة العامة للامتحانات للطلاب الراسبين فقط + صورة منه.

ثانياً: الأوراق المطلوبة من طلاب خدمات ( مستجد + باق):

۱ - 4 صور شخصية حديثة ٤*٦( ذات خلفية بيضاء ومكتوب عليها الأسم كمبيوتر) الصورة على الاستمارة الإلكترونية لابد أن تكون نفس الصورة التي سوف تسلم إلى المدرسة.

٢- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر + صورة منها.

٣- صورة بطاقة شخصية للطالب وولى الأمر.

٤- الاستمارة الإلكترونية لجميع الطلاب جدد وراسبين بالألوان + اخطار رقم الجلوس بالألوان + إقرار عدم اصطحاب التليفون المحمول + إقرار راسبين للطالب الراسب فقط.

ه- إيصال رسم الامتحان بقيمة ۲۱٠ جنيهات بالبريد المصري + صورة منه.

٦- إيصال مصاريف دراسية بالبريد المصرى + صورة منه.

٧- إيصال تأمين التابلت بقيمة ١٠٠ جنيه بالبريد المصرى + صورة منه.

٨- طابع مشروعات تعليمية بقيمة ١٠ جنيهات.

٩- إيصال توريد ۲۰ جنيها حوالة بريدية فى حساب الإدارة العامة للامتحانات للطلاب الراسبين فقط + صورة منه.

١٠- بيان نجاح الصف الثالث الإعدادى من المديرية التعليمية من بنها + بيان نجاح أولى وثاني ثانوى من الإدارة التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أن تلك هذه الأوراق توضع فى ملف بلاستيك والانتظار حتى الإعلان عن التسليم بالمدرسة.

التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم استمارة الثانوية العامة الثالث الثانوي التليفون المحمول البريد المصري الكهربائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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