خرافات فصل الشتاء.. بينها عدم الاستحمام والاكتئاب

الشتاء هو الشهر المحبب لدى العديد من الناس في جميع أنحاء العالم، ولكن مع دخوله نسمع بعض الخرافات غير الحقيقية، والخاطئة، التي تتعلق بكيفية الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا والتي تكثر خلال ذلك الفصل، إذ يشهد حالة من التقلبات الجوية وعدم الاستقرار في الجو.

اكتئاب الشتاء

الاكتئاب الموسمي هو الكلمة الأصح، ولا علاقة للاكتئاب بالشتاء، بل نتيجة لغياب الشمس وعدم التعرض للضوء، لكن ليس له علاقة بالشعور بالبرد، فهو مرتبط فقط باختفاء الشمس.

نزلات البرد بسبب عدم ارتداء الجاكيت

يعتقد الكثير أن الجاكيت هو الحارس من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء، ولكنه اعتقاد خاطئ، لأن الإصابة بالبرد، الشتاء يكون بسبب تكاثر فيروسات البرد.

تدفئة الجسم تبدأ من الرأس

تدفئة الجسم لا تبدأ من الرأس، وهو اعتقاد خاطئ، حيث وجد الباحثون أن عدم تدفئة الرأس لا يفقد الجسم سوى 10% فقط من حرارته الداخلية، لذلك فالاعتماد على ارتداء قبعة الرأس للشعور بالدفء والحماية من البرد ليس ضروريا.

الاستحمام بالماء البارد

يعتقد الكثير أن الاستحمام بالماء البارد يسبب الإعياء والإصابة بنزلات البرد، ولكنه اعتقاد خاطئ، حيث إنه مفيد للجسم ويقوي المناعة.

لا حاجة للنظارة الشمسية بفصل الشتاء

النظارة الشمسية لا يتم ارتداؤها خلال أشعة الشمس الشديدة فقط، بل لها حاجة بفصل الشتاء، لأنه على الرغم من قلة أشعة الشمس إلا أنها تحتوي على أشعة فوق البنفسجية، وتضر بخلايا العين، لذلك لابد من ارتداء النظارة الشمسية في الشمس.

البقاء في المنزل يحمي من البرد

هناك معتقد أن البقاء في المنزل لأطول وقت ممكن يحمي من البرد والتعرض للإصابة بفيروسات الشتاء، ولكن هذا اعتقاد خاطئ، حيث إن قلة الحركة تتسبب في العديد من المشكلات الصحية، منها أمراض القلب، والرئة ومن الأفضل ارتداء الملابس الثقيلة والخروج للتمشية.

الحساسية تختفي في الشتاء

يؤمن الكثير بخرافة أن الحساسية تختفي في الشتاء ولكن الأطباء يؤكدون أن مسببات الحساسية تزدهر في الشتاء، بسبب المكوث في أماكن مغلقة لا تحظى بتهوية جيدة.

الهواء البارد يتسبب بالإصابة بالمرض

الهواء لا يسبب المرض، لأن عدد الخلايا الدفاعية بالجسم يرتفع في الأجواء الباردة، والفيروسات المسببة للمرض تنمو في درجة حرارة 33 درجة مئوية.

الحرارة المنخفضة تؤدي إلى سقوط الشعر

وجدت الدراسات أن الشعر يتساقط أكثر في الصيف منه في الشتاء، فالأمر يتعلق بالتأقلم، فالشعر يدفئ الرأس في الأيام الباردة.

لا تحتاج إلى واقي للشمس في أيام البرد

في فصل الشتاء، سطح الأرض أقرب إلى الشمس، وبالتالي يتعرض الجلد لكمية أكبر من الأشعة الضارة.