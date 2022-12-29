الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مى عمر أول مصرية تتفوق على نجمات العالم وتحصد المركز الثامن فى مسابقة «أجمل 100 وجه»

جريدة الدستور

حصلت النجمة مي عمر على المركز الثامن بمسابقة أجمل 100 وجه في العالم، كأول مصرية تصل للنهائيات وتتفوق على بعض النجمات العالمية.
وعبرت مى عمر عن سعادتها الشديدة بهذا الحدث عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" قائلة: "سعيدة جدًا بفوزي في مسابقة أجمل 100 وجه في العالم وحصولي علي المركز الثامن، وإني أكون أول مصرية تكسب وتصل للنهائيات".

وأضافت النجمة مى عمر: وكمان في العشرة الأوائل متقدمة علي نجوم عالميين زي جال جادوت بطلة ووندر وومان التى حصلت علي المركز الـ ١٢، أكتر من حد من مصر اترشح للتصفيات قبل كده ولكن دي أول مرة فنانة مصرية تكسب وتعدي التصفيات وتوصل للنهائيات.

واختتمت مى حديثها قائلة: "دي حاجة مفرحاني عشان سببين، الأولي إني كسبت في مسابقة عالمية مهمة زي دي والحاجة التانية إني اللي كسبت فنانة مصرية بتحب أي مكسب أو انتصار يحققه أي مصري، مصر هي بلد المبدعين والعظماء.

يذكر أن النجمة مى عمر واحدة من نجمات الصف الأول، وقدمت عددا من البطولات فى السينما والدراما، وأكدت موهبتها بعد نجاحها الكبير فى مسلسلها "لؤلؤ" ومسلسلها "نسل الأغراب"، ويعرض لها حاليًا في السينمات فيلم "تحت تهديد السلاح".

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