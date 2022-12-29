غلق 76 منشأة طبية مخالفة للاشتراطات بكفر الشيخ

وجهت مديرية الصحة بكفر الشيخ، اليوم الخميس، حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الطبية بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن غلق 76 منشأة طبية مخالفة بمدن المحافظة، من بين 140 منشأة طبية تم المرور عليها، للتأكد من صلاحيتها لاستقبال وعلاج المرضى ومطابقتها للاشتراطات المحددة طبقا للقانون.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على استمرار الحملات الأسبوعية على المنشآت الطبية، لضبط المنشآت المخالفة للاشتراطات وغلقها لحين تلافى السلبيات، ورفع كفاءة منشآت المنظومة الطبية الخاصة داخل المحافظة وتحقيقا لجودة الأداء بها.