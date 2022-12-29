مبادرات «المتحدة» فى 2022: احتضان الشباب والحفاظ على الهوية الوطنية

شهد العام المنقضى «٢٠٢٢» تفوقًا كبيرًا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مجالات متعددة، ليس فقط فى الدراما والسينما والإعلام بكل أنواعه، ولكن على مستوى المشاركة المجتمعية الرامية لتحقيق التنمية الشاملة وفق رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث أطلقت عدة مبادرات ونظمت فعاليات متنوعة بهدف دعم الشباب وصقل مهاراتهم وتوفير التدريبات اللازمة التى تؤهلهم لسوق العمل وتضمن اكتشاف ورعاية المواهب.

إطلاق حملة ضخمة للتوعية بمخاطر تعاطى المخدرات

من الحملات المهمة للغاية التى تصدت لها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إطلاق حملة ضخمة للتوعية بمخاطر تعاطى المخدرات، انطلاقًا من إيمانها بدور الإعلام فى الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته.

ارتكزت الحملة عبر وسائل الشركة المتنوعة على توعية المواطنين بشكل علمى بكيفية اكتشاف وجود متعاطى مخدرات، والتعامل معه، ووسائل العلاج المختلفة.

وهدفت لتوعية الأجيال الجديدة منذ الصغر بخطورة المخدرات وتسببها فى تدمير الكثير من الأسر، حيث إن مواجهة الإدمان وتعاطى المخدرات بالتوعية لا تقل أهمية عن مواجهة الشائعات التى تهدف لتدمير الدولة، ولا تقل أهمية عن مواجهة الإرهاب.

ولأن التعامل مع وجود متعاطى مخدرات فى المنزل له أساليب وطرق علمية، عملت المتحدة للخدمات الإعلامية على توعية الجمهور بهذا عبر المتخصصين وذوى الخبرة، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والأخلاقية للإعلام فى تناول مثل هذه الموضوعات المهمة.

وأشاد الكثير من المتخصصين فى المجال الأمنى والتربوى والنفسى والاجتماعى بتلك المبادرة واعتبروها من أهم المبادرات التى أطلقت خلال العام المنقضى؛ نظرًا لما تسببه المخدرات فى تدمير حياة الشباب.

دعم العقول عبر برنامج «Shark Tank Egypt»

دشنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال الفترة الماضية، النسخة العربية من برنامج الواقع الجديد «شارك تانك مصر- Shark TankEgypt» المصنف رقم ١ فى برامج تليفزيون الواقع على مستوى العالم تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من منطلق دعم الدولة والوزارة مجتمع ريادة الأعمال وتطوير منظومة الشركات الناشئة فى مصر.

ومن المقرر عرض الموسم الأول من البرنامج حصريًا على قناة CBC ومنصة WATCHIT من خلال مبادرة مراكز إبداع مصر الرقمية «كرياتيفا».

ويهدف البرنامج إلى تقديم خدمات احتضان وتحفيز، وتعمل على تنمية قدرات الشركات الناشئة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال؛ حيث تستهدف المبادرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات إنشاء ٣٠ مركزًا فى كل أنحاء الجمهورية، وتم إعلان مجموعة من أسماء كبار المستثمرين «القروش» ليكونوا بمثابة لجنة التحكيم بين المشاركين بالبرنامج.

قواعد لنبذ التعصب.. و«أخلاقنا الجميلة» لاستعادة الأصالة

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كودًا مهنيًا للبرامج الرياضية كمبادرة رامية للحفاظ على الاحترام بين جميع ممثلى وجماهير الأندية. يشرف على تقييم تنفيذ هذا الكود عدد من الخبراء الإعلاميين والأكاديميين والرياضيين. وجرى تطبيق هذا الكود على مستوى جميع المنتخبات الوطنية، ويلتزم به مقدمو البرامج الرياضية والمحللون والضيوف.

وكان من أهم المبادرات على مدار العام مبادرة «أخلاقنا الجميلة» التى أطلقتها الشركة عبر منصاتها المتنوعة بهدف نشر القيم الجميلة والدعوة للأخلاق الحميدة، من خلال فواصل من أعمال درامية وسينمائية تقدم عِبرًا ومواقف جميلة تدعو الشركة لتبنيها وعودتها للشارع المصرى من جديد، مثل الصدق والأمانة وحب الوطن والشهامة وغيرها من الأمور الحميدة.

أفلام عالمية فى قصور الثقافة.. ورعاية مواهب الأقاليم

من اللفتات المهمة للشركة المتحدة، خلال العام المنقضى، تواجدها القوى مع وزارة الثقافة من خلال بروتوكولات متعددة، منها بروتوكول تعاون بشأن إدارة وتشغيل «سينما الشعب» من حيث المحتوى.

وسبق لوزارة الثقافة، ممثلة فى هيئة قصور الثقافة، أن أعلنت عن عرض أفلام سينمائية مصرية وعالمية من خلال قاعات العرض بقصور الثقافة بمحافظات مصر بمقابل مادى زهيد يبدأ من ٢٠ جنيهًا، لإتاحة جميع الأفلام بأسعار مخفضة.

واتفق الطرفان على تطوير مشروع «سينما الشعب»، خلال الفترة المقبلة، وتنويع المحتوى وزيادة دور العرض التابعة للمشروع فى المحافظات، وأحدث المشروع رواجًا كبيرًا ونال إشادات كبيرة من قبل الجمهور والقائمين على صناعة السينما فى مصر.

كما وقعت وزارة الثقافة بروتوكول تعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يتضمن العرض التليفزيونى لمسرحيات الدولة، وكذلك الحفلات والفعاليات التى تنظمها دار الأوبرا المصرية، إضافة إلى أنشطة الوزارة فى مختلف المحافظات.

تأتى تلك الخطوات فى إطار الدور الذى تلعبه «المتحدة» لدعم الفن الراقى، وترسيخ الهوية المصرية واكتشاف المواهب.

ووفق بروتوكول التعاون، الذى بدأ تنفيذه بنجاح، تستعين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى أعمالها الفنية بمواهب شابة من مسارح الدولة.

أيضًا تتكفل بعمل الدعاية اللازمة للعروض لتشجيع الجمهور على حضورها، وخلال الأشهر الماضية جرى عرض مهرجانى القلعة والموسيقى العربية على شبكة تليفزيون الحياة بنجاح كبير.

وفى إطار دعم الشباب والسينما أعلنت وحدة الأفلام الوثائقية، بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تدشين الدورة الأولى من مسابقة للأفلام الوثائقية الخاصة بمشروعات تخرج طلاب كليات الإعلام فى مختلف الجامعات، انطلاقًا من إيمان وحدة الأفلام الوثائقية بأن إتاحة الفرص لاكتشاف ودعم أصحاب المواهب من الخريجين الجدد هى مفتاح مستقبل صناعة الفيلم الوثائقى فى مصر.

كما بدأت الشركة برنامج «التدريب الصيفى» للطلاب لمدة شهرين تحت شعار «ابدأ فى اكتشاف مهاراتك وقدراتك الخفية داخل بيئة عمل فعالة ومهنية قبل التقدم للحياة العملية».

وكان إعلان التدريب تحت عنوان «نبحث عن مواهب شابة طموحة ومتحمسة لخوض التجربة معنا».

قناة وثائقية لحماية التراث وتخليد أسماء الأبطال وتضحياتهم

خلال الفترة الماضية أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تدشينها قطاعًا للإنتاج الوثائقى، وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية.

وكشفت الشركة عن أن تلك الخطوة تأتى إيمانًا من الشركة المتحدة بأهمية الفيلم الوثائقى وصناعته، فى أعقاب التجربة المميزة التى قدمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.

وتهدف الشركة إلى توثيق الكثير من الأحداث التاريخية والأعمال الهامة وتاريخ الشخصيات الهامة التى أثرت فى تاريخ مصر والمنطقة، ويعتبر ذلك توثيقًا مهمًا للتراث وتخليدًا لأسماء الأبطال وتضحياتهم بعيدًا عن الجهات التى تعمل على تحريف وتشويه التاريخ بشكل متعمد؛ مما يعمل على تشويش التفكير للأجيال القادمة وتزييف التاريخ بشكل فج.