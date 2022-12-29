حبس مسجل خطر لحيازته كمية من الحشيش بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر پحبس مسجل خطر 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحيازته حشيش بمدينة نصر، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات مـــن ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) حـال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته (كمية من جوهر مخدر الحشيش وزنت 100 جرام - كمية من مخدر الهيدور وزنت 250 جرام - مـبلغ مالي - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 25083 جنيهًا تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.