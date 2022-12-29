تدمير 160 مزرعة خشخاش وضبط عشرات الأطنان من المخدرات فى جنوب سيناء

استمراراً لجهود القوات المسلحة لمجابهة انتشار الزراعات المخدرة والتصدي للمهربين والعناصر الإجرامية والتخريبية، وتضييق الخناق على زارعي ومروجي تلك السموم بالمناطق الجبلية بجنوب سيناء، قامت قوات حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية بتنفيذ حملة مكبرة للبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات والمواد المخدرة، حيث نجحت الحملة فى اكتشاف وتدمير 160 مزرعة لنبات الخشخاش المخدر، بإجمالي مساحة 173 فداناً، بالسهول ذات التضاريس الوعرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها نظراً لطبيعتها الجغرافية.

وأسفرت الحملة عن توجيه عدة ضربات ناجحة، حيث تم ضبط 34 طنا من نبات البانجو الجاف، و52 طنا من نبات البانجو المطحون، و100 كيلوجرام من بذور البانجو، كما تم ضبط 1150 من بذور الخشخاش المخدر، و2200 كيلوجرام من الهيدرو، و130 كيلوجراما من الحشيش المفروم، و500 كيلوجرام من بودرة الحشيش، كما تم ضبط 4 مصانع للحشيش بمشتملاته ومكبس للحشيش، كما تم العثور على 41 طلقة من الذخائر مختلفة الأعيرة.

وتواصل قوات حرس الحدود جهودها فى أداء المهام والواجبات المكلفة بها لتأمين الجبهة الداخلية وحماية أبناء المجتمع المصري من مخاطر الإدمان وإجهاض المخططات والمحاولات التى تهدد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومى المصرى.