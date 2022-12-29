الغرف التجارية تكشف حجم التخفيضات فى معارض «أهلًا رمضان».. وتبدأ من هذا الموعد

كشف عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، حجم التخفيضات المقررة في معارض "أهلا رمضان"، والتي من المقرر أن تبدأ مطلع يناير المقبل، وذلك لتوفير جميع السلع بأسعار مناسبة.

وقال عادل ناصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد بقناة "تن"، أنه تم التنسيق لإقامة ما بين 5 إلى 30 معرض أهلا رمضان في كل محافظة، بحيث يتم إتاحة جميع السلع الإستراتيجية بأسعار مناسبة وتنافسية.

وأضاف: أنه سيكون هناك تخفيض في أسعار السلع في معرض أهلا رمضان بنسبة 20% مقارنة بالسوق الحر.