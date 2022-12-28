الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«تاليا» أحد أبطال «قادرون باختلاف»: قررت أشتغل إعلامية بعد لقاء الرئيس السيسى

تاليا محمد عبد المنعم
تاليا محمد عبد المنعم

كشفت تاليا محمد عبدالمنعم، أحد أبطال احتفالية "قادرون باختلاف"، عن كواليس الاحتفالية التي أقيمت اليوم بحضور الرئيس السيسي.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم الأربعاء، "أسعد يوم في حياتي النهاردة لما أخذت صورة مع الرئيس السيسي".

وأضافت: "أولًا كنت نايمة عشان كنت صاحية بدري جدًا على الفجر، ومكنتش عارفة أعمل إيه، فكنت نايمة أثناء عرض الاحتفالية، طبعًا اللبس جبته واللبس كان جميل جدًا عشان أقابل الرئيس السيسي".

وتابعت: "قولت لازم أجيب كل الهدوم دي برندات، وصحابي كلموني بعد ما شافوني النهاردة في التليفزيون، وخلاص أنا قررت أشتغل إعلامية بعد لقاء الرئيس السيسي، وهعمل برنامج قادرون أستضيف فيه صديقتي دينا".

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