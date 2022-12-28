قيس عبدالفتاح: سعاد حسنى كانت «كاريزما» وحدوتة لن تتكرر

قال الفنان القدير قيس عبدالفتاح، إن من أكثر الفنانات التى افتقدها فى الوسط الفنى حاليًا الفنانة الراحلة سعاد حسني وزبيدة ثروت وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، كل هؤلاء كن نجومًا صعب الوصول إليهن، مشيرًا إلى أن الموجودات الآن صعب أن يصبحن نجومًا مثل النجمات في فن الزمن الجميل.

واعترف عبدالفتاح، خلال حواره برنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على فضائية "etc"، مساء اليوم الأربعاء، أنه كان يعشق الفنانة الراحلة سعاد حسنى وكان يحبها جدًا من طرف واحد، مشيرًا الى أن الفنانة الراحلة سعاد حسنى كان أى فنان يعمل معها فى أي عمل فنى يحبها ويعشقها، لأن الله كان رزقها بالقبول الشديد من الناس والحب.

وتابع: "في فيلم القاهرة 30 كان هناك نجم من الفيلم أعتقد أن الفنانة الراحلة سعاد حسنى كانت تحبه بالفعل من شدة صدقها فى التمثيل"، مشيرًا إلى أن الفنانة سعاد حسني كانت حدوتة حلوة وكانت "كاريزما" وحدوتة لن تتكرر.