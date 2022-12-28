بعد قرار وزير التعليم العالى.. «مها» أول سيدة بمنصب رئيس جامعة أسيوط

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتكليف الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالقيام بأعمال رئيس جامعة أسيوط بدءًا من غدٍ الخميس 29 ديسمبر 2022 ولحين الانتهاء من إجراءات تعيين رئيس جديد للجامعة.

جاء ذلك خلفًا لانتهاء فترة تولي الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس الجامعة تزامنًا مع انتهاء فترة تعيينه نائبًا لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بعد تكليفه القائم بعمل رئيس الجامعة في 4 أغسطس الماضي خلفًا للدكتور شحاتة غريب الذي كان قد تم تكليفه القيام بعمل رئيس جامعة أسيوط عقب انتهاء فترة رئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط السابق.

وهي أستاذة بقسم الأمراض الصدرية بجامعة أسيوط وعضوة في الجمعية الأوروبية للطب التنفسي والجمعية الأمريكية لأمراض الصدر والاتحاد الدولي لمكافحة أمراض الصدر والسل والجمعية المصرية لأمراض الصدر والسل والجمعية المصرية لعلوم الشُعب.

وعضوة في لجنة وحدة ضمان الجودة بجامعة أسيوط وزميل الكلية الأمريكية لأطباء الصدر في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصلت على جائزة الرعاية الفضية من الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي لأفضل الأبحاث في فيينا عام 2009م.

وكانت قد تولت الدكتورة مها كامل غانم منصب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط منذ 12 مارس 2019م كما أنها كانت قد تقلدت منصب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب.

فيما كانت قد حصلت على العديد من الدرجات العلمية منها معيد بكلية الطب جامعة أسيوط عام 1991م ثم مدرس مساعد كلية الطب عام 1992 ثم مدرس كلية الطب عام 1999م ثم أستاذ مساعد كلية الطب عام 2005م ثم أستاذ بكلية الطب جامعة أسيوط عام 2010م.

كما حصلت على العديد من المؤهلات العلمية منها بكالوريوس في كلية الطب جامعة أسيوط عام 1987م ثم ماجستير عام 1992م ثم دكتوراه في أمراض الصدر والتدرن (أمراض الصدر والتدرن).

وتقلدت العديد من المناصب الإدارية من بينها وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في عام 2015 ثم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عام منذ 2019م وقامت بإعداد أكثر من 28 بحثًا.