بعد ارتفاعه.. تعرف على توقعات أسعار الذهب خلال عام 2023

أسعار الذهب المتوقعة خلال العام الميلادي القادم 2023، من المواضيع التى زاد نسبة البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل.

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تعرف على توقعات اسعار الذهب للعام الجديد 2023

التقرير السنوي للبنك الدانماركي، أشار إلى احتمالية حدوث تحول فى اقتصاد العالم إلى ما يسمى باقتصاد الحرب وكان هذا الاستنتاج أو التوقع السبب فى توقعات البنك بشأن أسعار الذهب 2023 .

توقعات البنك الدنماركى لأسعار الذهب 2023 حسب التقرير السنوى الذى نشرته عدة وسائل إعلام دولية تختص بالاقتصا جاءت كالتالى:

-سعر الذهب الفوري قد يتجاوز 3000 دولار للأونصة في عام 2023، حوالي 67٪ أعلى من سعره الحالي البالغ 1797 دولارًا للأونصة.

وذلك بسبب أن الحرب تجعل الذهب له جاذبية أكثر من الاحتياطات الأجنبية.

-من ناحية أخرى توقع عدد من الاقتصاديون في شركة السلع العالمية " CRU"، زيادة في سعر الذهب في عام 2023، لكن من غير المرجح حدوث ارتفاع بهذا الحجم الذى توقعه البنك سالف الذكر ، مضيفين: "توقعات السعر لدينا أكثر اعتدالًا".

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-كان الذهب سجل ارتفاعا ليصل إلى 2070 دولارًا للأونصة، وذلك بعد قيام الحرب الروسية الأوكرانية مباشرة وبذلك شهد سعر الذهب أعلى ارتفاع له وقتها وبعد أن بلغت ذروتها ، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 22٪ إلى 1615 دولارًا للأونصة.

-رفع سعر الفائدة التى فرضها البنك المركزى الأمريكى كان السبب الرئيسى فى رفع سعر اونصة الذهب عالميا والذي رفع أسعار الفائدة بما مجموعه 425 نقطة أساس من مارس إلى ديسمبر.

-تسبب أرتفاع سعر الدولار الامريكى وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية فى رفع سعر الذهب

- كما تسبب فى رفع سعر الذهب أيصا 2022 تداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا .

ويشهد ارتفاع الفائدة على الدولار رفع سعر الذهب ففي نوفمبر الماضي، انتقل كبار مديري الأموال من مراكز البيع على المكشوف إلى مراكز الشراء الصافية على العقود الآجلة للذهب، وبالتالي أصبحوا أكثر تفاؤلاً.