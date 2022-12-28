الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هبوط أسعار الذهب من أعلى مستوى فى 6 أشهر بسبب ارتفاع الدولار

الذهب
الذهب

نزل الذهب، اليوم الأربعاء، من أعلى مستوياته في ستة أشهر المسجل في الجلسة الماضية، وذلك بفعل استقرار الدولار واستمرار ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما يقيم المستثمرون أثر تفاقم أزمة كورونا "كوفيد 19" في الصين أكبر مستهلك للمعدن النفيس.

وبحلول الساعة 12:26 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1804.48 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما وصل لأعلى مستوى منذ نهاية يونيو أمس الثلاثاء.

كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1811.60 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار، كما تمسكت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمستوى قريب من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر.

وزاد الذهب نحو مئتي دولار بعد بلوغه أدنى مستوى في أكثر من عامين في نهاية سبتمبر، بعد تأثر جاذبية الدولار سلبًا بفعل توقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ويزيد رفع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وينتظر المستثمرون الآن تقرير مبيعات المنازل الأمريكية الذي من المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، وتقرير طلبات إعانة البطالة الأمريكية الذي يصدر غدًا الخميس.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.89 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1026.42 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1803.35 دولار للأوقية.

الذهب الدولار الصين كوفيد19 الامريكية الفائدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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