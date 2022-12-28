أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية: الرئيس أنصف الفلاحين بعد تسعير البنجر وقصب السكر

قال الدكتور محمد يوسف، أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على زيادة الرقعة الزراعية بالتوسع الأفقى من خلال استصلاح أراضٍ صحراوية جديدة والتوسع الرأسى من خلال استنباط أصناف وسلالات مقاومة للجفاف تتحمل الملوحة والارتفاع فى درجات الحرارة، وتتحمل ندرة المياه ومقاومة للأمراض والآفات الحشرية والحيوانية، بهدف سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وتقليل الاستيراد من الخارج.

وأضاف «يوسف» أن هذا الحرص من الدولة يأتى رغم تراجع الرقعة الزراعية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية العالمية وارتفاع الأسعار والتضخم العالمى، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد.

وأشار إلى أن الدولة اهتمت خلال تلك الفترة بالتوسع فى زراعة قصب وبنجر السكر فى المشروعات القومية الزراعية مثل مشروع مستقبل مصر الزراعى ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع توشكى؛ لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج فى السلع الغذائية خاصة السكر.

وأوضح أن القيادة السياسية أنصفت المزارعين والفلاحين خاصة مزارعى قصب السكر وبنجر السكر من خلال تحديد سعر توريد طن قصب السكر بـ١١٠٠ جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر بـ١٠٠٠ جنيه، بزيادة تبلغ ٣٠٠ جنيه عن الموسم الماضى.

وأكد أن سعر توريد طن قصب السكر وبنجر السكر هذا العام يحقق أعلى هامش ربح للفلاح فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمدخلات، مشيرًا إلى أن فدان قصب السكر يحقق هامش ربح قد يصل إلى أكثر من ٢٥ ألف جنيه، مضيفًا: «كان من الضرورى رفع سعر طن القصب من ٨٢٠ جنيهًا إلى ١١٠٠ جنيه للطن هذا الموسم».

وأشار «يوسف» إلى أن متوسط تكاليف زراعة فدان قصب السكر يتراوح ما بين ١٥ و١٧ ألف جنيه بخلاف إيجار الأرض، مؤكدًا أن إنتاجية الفدان الواحد من قصب السكر تتراوح ما بين ٣٥ و٤٠ طنًا، مضيفًا: المساحة المزروعة بالمحصول تصل إلى ٣٨٠ ألف فدان معظمها فى محافظات وجه قبلى.

وأضاف أن المساحة المزروعة ببنجر السكر تصل إلى ٦٥٠ ألف فدان، بالإضافة إلى المساحات المزروعة بمشروع توشكى والدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر الزراعى، مؤكدًا أن مصر بها أعلى معدل استهلاك للفرد من السكر ويبلغ ٣٤ كيلوجرامًا سنويًا، بينما وصل فى إفريقيا إلى ١٣ كيلوجرامًا ويتفوق أيضًا على المعدل العالمى لاستهلاك الفرد وهو ٢٠ كيلوجرامًا. أكد «يوسف» أن إنتاجية سكر القصب خلال العام الحالى ٢٠٢٢ وصلت إلى مليون طن مقارنة بنحو ٨٥٠ ألفًا خلال الفترة السابقة من العام الماضى، مع إنتاج ١.٨ مليون طن من سكر البنجر؛ ليصل إنتاج المحصولين إلى مليونين و٨٠٠ ألف طن.

وأكد «يوسف» أن نسبة الاقتراب من الاكتفاء الذاتى من السكر وصلت ما يقرب من ٩١٪ بسبب اهتمام القيادة السياسية بالمشروعات القومية الزراعية؛ لمواجهة التحديات والمعوقات التى تواجه المواطنين خاصة ظاهرة ارتفاع الأسعار.