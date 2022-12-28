مع منتصف التعاملات اليومية شغل بال الكثير من المواطنين معرفة سعر قنطار القطن اليوم 2022 في مصر عبر جوجل، بالرغم من وجود حالة من تباينت أسعار القطن اليوم الأربعاء الموافق 28-12-2022، عبر منظومة المزاد مع الترقب لانطلاق مزادات جديدة في اليوم بسعر بيع بقيمة لن تقل عن مبلغ 6500 إلى قيمة 7500 جنيه لصنف جيزة بحوالي 94 و86 بالوجه البحري وفقا لعدد من المتعاملين في كافة الأسواق.

سعر قنطار القطن اليوم 2022 في مصر

ويذكر أن يكون سعر قنطار القطن الواحد في نوع جيزة 95 بالصعيد بلغ نحو قيمة 6250 وجيزة 94 ستتراوح ما بين مبلغ 7050 جنيها إلى 7350 جنيهابآخر مزاد.

أسعار القطن اليوم الأربعاء

وتراوح سعر قنطار القطن اليوم الأربعاء لصنف جيزة 86 بين مبلغ 6400 جنيها إلي 6500 في محافظة كفر الشيخ والغربية بتداولات آخر مزاد ، وقد بلغ أعلى سعر بشكل مؤخرا لقنطار القطن بصنف جيزة 96 بقيمة مبلغ 8200 جنيه.

ويذكر أن تمون منظومة تداول القطن الجديدة سيجرى تطبيقها بالعام الرابع على التوالى، لأن سوف تعتمد على البيع للأقطان عبر نظام المزاد العلني وستهدف المنظومة إلى التنظيم والتحسين لعملية تداول الأقطان والقيام بالحفاظ على نظافتها وجودتها ، وكذلك بالتالى زيادة تنافسيتها بشكل عالمي، مع تحقيق الأعلى عائد للمزارع وتكون مقابل أقطانه عبر المزايدة.

أسعار القطن اليوم

ونوه التجار إلى أن يكون سعر قنطار جيزة 95 في الصعيد في اخر مزاد ستتراوح ما بين 6200 جنيها إلى 6250 جنيها بمحافظة أسيوط، وهناك حالة من الازدياد في أسعار بيع قنطار القطن في الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب زيادة الطلب العالمي على كميات القطن ، وصعوده بالبورصة العالمية.

وقال التجار إن صعود أسعار القطن في الأسواق بمصر بسبب وجود ارتفاع بالدولار ، و بالتالي زيادة ايعار فتح المزاد الذي سيرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي مع وجود سلة من الاقطان الأخرى، وسجل بالمزاد الأخير مبلغ 4537 جنيها كسعر افتتاحي لصنف جيزة نوع 94، منوهين إلى أن السعر الافتتاحي سوف يرتفع خلال المزادات القادمة.

وأكدوا أنه يوجد تنوعات في جودة الذهب الأبيض ما بين محافظة وأخري ،وتعد محافظة كفر الشيخ الافضل من حيث وجود الجودة ثم الشرقية والدقهلية والغربية.