نائبة التنسيقية لوزير الزراعة: لا نريد أن يعزف الفلاح عن زراعة القطن

عرضت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب إحاطة خلال الجلسة العامة بحضور وزير الزراعة السيد القصير، قالت فيه إننا لا نريد أن يعزف الفلاح عن زراعة القطن، مشددة على ضرورة توفير تقاوٍ ذات إنتاجية أعلى لينعكس ذلك على العائد الاقتصادي.

وأكدت النائبة مارسيل سمير أهمية الاهتمام بالتصنيع الزراعي خاصة القطن باعتباره سلعة استراتيجية، بما يدعم ملف التصدير خاصة في ظل اتجاه الدولة المصرية للوصول برقم الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار صادرات.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وبحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مناقشة نحو 157 أداة رقابية موجهة للوزير، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل للفلاح، وعن توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوٍ ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعي.

كما تناولت الجلسة العامة طلبات إحاطة، ملف تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتوفير الأعلاف والرعاية البيطرية، وعن تطوير المجازر وتخصيص أراضي زراعية لمشروعات النفع العام، وعن تقنين أوضاع واضعي اليد، وعن إزالة الإشغالات على الأراضي الزراعية وعدم تسليم عقود المنازل للمواطنين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمركز أخميم محافظة سوهاج.