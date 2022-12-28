الأربعاء 28 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تشارك في حملة «طرق الأبواب»

الكنيسة
الكنيسة

شاركت ماري يونان، إحدى متطوعات المجلس القومي للمرأة، وممثلة الكنيسة الكاثوليكية، في حملة "طرق الأبواب"، التي تنظمها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك بمشاركة عدد من واعظات، وخادمات الكنائس التابعة المجلس القومي، وهن "سفيرات المحبة والسلام"، وهو لقب أطلقه عليهن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمجهوداتهن في خدمة المجتمع، والوطن.

وقامت السفيرات بإيصال عدة رسائل للسيدات، بمناطق حلوان، وطره البلد، وحدائق المعادي، وعين الصيرة، أهمها: دور الأم في تربية أبنائها، خاصة في مرحلة المراهقة، بالإضافة إلى التوعية بخطورة الآثار السلبية الجسدية، والنفسية، والاجتماعية للفتاة، التي تتعرض لجريمة الختان، مع توضيح رفض الأزهر الشريف، والكنيسة لهذه الجريمة، كما تم أيضًا شرح بعض مواد قانون العقوبات، الذي أقره الدستور المصري لكل من شارك، أو دعى لهذا الأمر.

هذا وترأس  نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، احتفال عيد الشموع، وذلك بدير السيدة العذراء، بدير درنكة بأسيوط.

جاء ذلك بمشاركة الأب نبيل عزيز، رئيس دير سانت تريزا بأسيوط، والأب فرنسيس، راعي الكنيسة، والأب وليم عبدالمسيح، والأب أندراوس، والأخ أنطونيوس، والأخوات الراهبات.

وفي كلمته، تحدث صاحب النيافة حول رسالة عيد الشموع لنا اليوم، التي هي دعوة لنسير في النور يدعونا هذا العيد لحياة العطاء بلا حدود مثال الشمعة، وأكد نيافته على دعوتنا المسيحية لنكون نور للعالم، وأن المسيحي مدعو يعيش التخلي والتجلي والتحلي، لكي نستقبل طفل المغارة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

أب يقتل نجله ضربًا لتسببه فى ضياع مفتاح دراجة نارية بالقليوبية

الرئيس السيسى: «مبقاش عندى أمنية لنفسى.. كل همى مصر والمصريين»

ضبط 147 سلاحا ناريا في 24 ساعة

أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع

«تجارية الجيزة»: إقامة معارض للسلع الغذائية بأسعار عادلة

حبس 5 فى اتهامهم بنشر شائعات وبيانات كاذبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

ماجد حبته

النقل النهرى.. طفرة قريبة

محمد رفعت

بين عامين!

جمال رشدي

قرص الطعمية بجنيه

لواء. محسن الفحام

أمانة الكلمة

جمال-أسعد

السياسة ودور الأحزاب

لواء.حمدى البطران

مذكرات حكمدار القاهرة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»