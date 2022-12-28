الكنيسة الكاثوليكية تشارك في حملة «طرق الأبواب»

شاركت ماري يونان، إحدى متطوعات المجلس القومي للمرأة، وممثلة الكنيسة الكاثوليكية، في حملة "طرق الأبواب"، التي تنظمها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك بمشاركة عدد من واعظات، وخادمات الكنائس التابعة المجلس القومي، وهن "سفيرات المحبة والسلام"، وهو لقب أطلقه عليهن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمجهوداتهن في خدمة المجتمع، والوطن.

وقامت السفيرات بإيصال عدة رسائل للسيدات، بمناطق حلوان، وطره البلد، وحدائق المعادي، وعين الصيرة، أهمها: دور الأم في تربية أبنائها، خاصة في مرحلة المراهقة، بالإضافة إلى التوعية بخطورة الآثار السلبية الجسدية، والنفسية، والاجتماعية للفتاة، التي تتعرض لجريمة الختان، مع توضيح رفض الأزهر الشريف، والكنيسة لهذه الجريمة، كما تم أيضًا شرح بعض مواد قانون العقوبات، الذي أقره الدستور المصري لكل من شارك، أو دعى لهذا الأمر.

هذا وترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، احتفال عيد الشموع، وذلك بدير السيدة العذراء، بدير درنكة بأسيوط.

جاء ذلك بمشاركة الأب نبيل عزيز، رئيس دير سانت تريزا بأسيوط، والأب فرنسيس، راعي الكنيسة، والأب وليم عبدالمسيح، والأب أندراوس، والأخ أنطونيوس، والأخوات الراهبات.

وفي كلمته، تحدث صاحب النيافة حول رسالة عيد الشموع لنا اليوم، التي هي دعوة لنسير في النور يدعونا هذا العيد لحياة العطاء بلا حدود مثال الشمعة، وأكد نيافته على دعوتنا المسيحية لنكون نور للعالم، وأن المسيحي مدعو يعيش التخلي والتجلي والتحلي، لكي نستقبل طفل المغارة.