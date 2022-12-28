ما يجب معرفته عن خيارات علاج جدري القرود.. وكيف تعالج الطفح الجلدي

قد تنجح العلاجات المستخدمة لمرض الجدري في علاج جدري القرود ولكن ليس من السهل الحصول عليها، ويعمل خبراء الصحة على مستوى العالم على تقليل العبء وتقليل تفشي مرض جدري القردة حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا أن جدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.

على الرغم من أن هذه حالة نادرة، إلا أن الأرقام تتصاعد بشكل مطرد منذ مايو، ولا يحاول الخبراء رفع مستوى الوعي العام فحسب، بل يحاولون استخدام اللقاحات والأدوية للوقاية من هذا الفيروس وعلاجه أيضًا.

ما هي أعراض مرض جدرى القرود؟

بحسب موقع "هيلث لاين"، تميل أعراض جدري القرود إلى أن تكون خفيفة ولا تشكل تهديدًا على الحياة بالنسبة لمعظم الناس، إلا أن الألم والعجز المرتبطين به يمكن أن يكون شديدًا.

تشمل الأعراض ظهور طفح جلدي وأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا والتي يمكن أن تظهر بعد عدة أسابيع من الإصابة في البداية، بالإضافة إلى ذلك، يظهر أيضًا اعتلال العقد اللمفية أو تضخم العقد الليمفاوية بعد أعراض الجهاز التنفسي العلوي.

في بعض الحالات، قد يعاني الأشخاص فقط من طفح جلدي ولا تظهر عليهم أعراض الأنفلونزا.

على الرغم من أن الأعراض المعروفة لجدري القرود تشمل الجدري المرتفع، أو البثور المتضخمة، في جميع أنحاء الجسم بالكامل، إلا أنه مع هذا التفشي الحالي، يمكن أن تكون الأعراض منفصلة بشكل أكبر، ويمكن أن تكون الآفات الجلدية في مناطق مختلفة من الجسم، وقد لاحظ الأطباء في فترة التفشي الحالية آفات على الوجه واليدين والقدمين والصدر والأعضاء التناسلية والأرداف وأحيانًا داخل الفم حيث ينتقل هذا الفيروس في الغالب عن طريق الاتصال الوثيق بما في ذلك الاتصال الجنسي أو الحميم.

ما هي خيارات العلاج المتاحة؟

لا توجد علاجات نهائية لجدري القردة أثبتت فعاليتها في الأشخاص الذين يصابون بالفيروس، ومع ذلك، هناك أدوية لديها القدرة على أن تكون واعدة في الحالات الشديدة.

يتم حل معظم حالات جدري القرود باستخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية لرعاية الأعراض، ومع ذلك، يمكن علاج الحالات الأكثر شدة باستخدام دواء مضاد للفيروسات يسمى TecovirimatTrusted Source أو TPOXX، والذي يتوفر من خلال مخزون الولايات المتحدة.

على الرغم من توفر هذا الدواء، إلا أنه لم تتم الموافقة عليه بشكل مباشر لعلاج جدرى القرود، وتمت الموافقة على Tecovirimat في عام 2018 لعلاج الجدري عند البالغين والأطفال ولكن لم تتم دراسته بشكل مباشر في جدري القرود، وأظهرت التجارب السريرية على الحيوانات أن هناك بعض الفعالية في علاج جميع الأمراض التي تسببها فيروسات الأورثوبوكس، والتي تشمل جدري القرود.

أفاد العديد من الأطباء أن الحصول على هذا الدواء قد يكون صعبًا لأنهم اضطروا إلى المرور بعملية طويلة للحصول عليه من مخزون الولايات المتحدة لمرضاهم.

قال الدكتور ويليام شافنر، خبير الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت في تينيسي: إن القضايا الإدارية والبيروقراطية المحيطة بإعطاء العلاج الطبي كبيرة والعديد من الأطباء يعانون من أجل الحصول على هذا الدواء.

أعطى مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إرشادات مصدر موثوق لأولئك المؤهلين للحصول على هذا الدواء بما في ذلك أولئك الذين يعانون من أمراض خطيرة.

"يتوفر tecovirimat حاليًا فقط من خلال برنامج الوصول الموسع الذي ترعاه مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) للمرضى المعرضين لخطر كبير للمضاعفات - أولئك الذين يعانون من نقص المناعة، والحوامل، والأطفال دون سن الثامنة - أو أولئك الذين يعانون من مرض شديد مثل الآفات في العين أو الفم أو الجهاز التناسلي. قال الدكتور روي جوليك، رئيس قسم الأمراض المعدية في كلية طب وايل بجامعة كورنيل: "المناطق، الآفات المنتشرة، أو التهاب الدماغ".

وبالمثل، تمت الموافقة على دواء آخر يسمى BrincidofovirTrusted Source، أو CMX001، لعلاج الجدري، ويقوم مركز السيطرة على الأمراض حاليًا بإنشاء بروتوكول لاستخدامه في علاج جدري القرود، ولكن يمكن أن يكون أكثر سمية للأفراد الذين يتناولون الدواء.

على الرغم من الوعود المحتملة لهذه الأدوية، إلا أنها لا تزال غير متوفرة بسهولة لجميع الأطباء والصيدليات.

وأوضح الدكتور جيريمي ووكر، الأستاذ المساعد في جامعة ألاباما في قسم برمنجهام، أن "الخيار الأساسي للعلاج هو Tecovirimat الذي لا يتوفر بسهولة في المستشفيات أو الصيدليات ويجب الحصول عليه من خلال أخصائي يعمل بشكل وثيق مع قسم الصحة أو مركز السيطرة على الأمراض" من الأمراض المعدية.

هل لا يزال التطعيم خيارًا؟

قال شافنر لـ Healthline: "يوجد حاليًا لقاحان، ولكن JYNNEOS، وهو اللقاح الأقل خطورة، يتم نشره حاليًا في المناطق التي توجد بها معظم الحالات مثل نيويورك".

يوضح شافنر أنه ليس كل من يريد اللقاح يمكنه الحصول عليه و "إنه يستهدف الأشخاص المعروف أنهم تعرضوا أو كانوا في ظروف كانت فيها حالات انتقال معروفة أو كبيرة".

"مع الإمدادات المحدودة من لقاح جدري القرود، فإنهم يمنحون الأولوية للمخالطين الوثيق للحالات المعروفة خلال آخر 14 يومًا بالإضافة إلى أولئك المعرضين لخطر أكبر - الذين يُعتبرون حاليًا من الرجال الذين مارسوا الجنس مع رجال لديهم شركاء جنسيين متعددين أو مجهولين.

في حين أن الكثيرين قد يرغبون في التطعيم، فإن أولئك الذين يتلقونه يحصلون عليه "كوسيلة وقائية بعد التعرض"، كما يقول والكر.

"توفير اللقاح بعد التعرض لجدري القرود من أجل الوقاية من المرض، ومن أجل القيام بذلك، يجب إعطاء اللقاح في غضون أربعة أيام من التعرض".

علاج الطفح الجلدي

أهم شيء هو محاولة عدم لمس أو خدش الطفح الجلدي، هذا يمكن أن ينشر الطفح الجلدي إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويزيد من فرصة انتشار الفيروس للآخرين، وربما يتسبب في إصابة الآفات المفتوحة بالبكتيريا، وإذا لمست الطفح الجلدي عن طريق الخطأ، اغسل يديك بالماء والصابون وتجنب لمس المناطق الحساسة مثل عينيك وأنفك وفمك وأعضائك التناسلية والمستقيم (فتحة الشرج).

قد يوفر النقع في حمام دافئ (باستخدام دقيق الشوفان أو غيره من منتجات الاستحمام التي لا تستلزم وصفة طبية للبشرة المصابة بالحكة) بعض الراحة للأحاسيس الجافة والحكة التي يمكن أن تصاحب الطفح الجلدي.

قد يستفيد أيضًا الأشخاص الذين لديهم طفح جلدي في المناطق الحساسة أو الأعضاء التناسلية ، من حمام المقعدة، وحمام المقعدة عبارة عن حوض مستدير ضحل يمكن شراؤه عبر الإنترنت أو من الصيدلية، ويناسب معظمها حافة المرحاض ولكن يمكن وضعها أيضًا في حوض الاستحمام، ويوجد أيضًا خيار الجلوس في حوض الاستحمام بالماء الضحل، وقد يصف لك مقدم الرعاية الصحية أدوية مثل بوفيدون اليود أو منتجات أخرى لإضافتها إلى الماء في حمام المقعدة، ويمكن أن تكون إضافة ملح إبسوم أو الخل أو صودا الخبز إلى الماء مهدئًا.