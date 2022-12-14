الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

جدرى القرود.. تعرف على خطوات انتقال المرض من إنسان لآخر

جدرى القرود
جدرى القرود

جدري القرود هو عدوى فيروسية نادرة ينتقل بشكل مباشر أو غير مباشر من الحيوانات إلى البشر، وحيث إنها شديدة المقاومة في البيئات الجافة أو في درجات حرارة عالية، فإنها تستمر على الأسطح المصابة لفترة أطول من الزمن.

ومع ذلك، على الرغم من مقاومة الفيروس، فإن جدري القرود ليس مرضًا شديد العدوى، حيث إن الاتصال المباشر المطول ضروري لانتشار الفيروس من إنسان إلى آخر.

ما هي الأعراض؟

بحسب موقع romania، يتميز جدرى القرود بأعراض خفيفة ويتعافى معظم المصابين به في غضون أسابيع قليلة دون الحاجة إلى علاج.

أظهرت الأبحاث أن جدري القرود عمومًا له فترة حضانة من 6 إلى 13 يومًا وقد تشمل الأعراض التي ظهرت: الطفح الجلدي الحويصلي، الذي يمكن أن يسبب حكة أو آفات في أي جزء من الجسم (بما في ذلك الأعضاء التناسلية والشرج)، الحمى والتهاب الحلق وتورم الغدد الليمفاوية وآلام الظهر وآلام العضلات وكذلك آفات الفم والعين.

تم الإبلاغ عن البديل الغربي للفيروس في المنطقة الأوروبية، وحتى الآن، كان قاتلًا لحوالي 1 من كل 100 شخص مصاب.

يمكن أن يكون المرض أكثر حدة بالنسبة للأطفال الصغار أو النساء الحوامل أو المرضى المزمنين الذين تفشل أجسامهم في تكوين استجابة مناعية مناسبة.

ماذا تفعل إذا مرضت؟

إذا اشتبه شخص ما في إصابته بالفيروس ولديه أعراض محددة، فيجب عليه الاتصال بطبيبه وتقديم معلومات السفر الحديثة وتاريخ التطعيم، ويُنصح الأشخاص الذين يسافرون إلى البلدان الموبوءة بتجنب الاتصال بالحيوانات المريضة واستهلاك الطرائد البرية.

كيف ينتقل جدرى القرود؟

ينتقل جدري القرود من خلال الاتصال المباشر المطول مع شخص مصاب بالفيروس أو من خلال الاتصال المطول مع الأشياء الملوثة.

يمكن للفيروس أن يدخل الجسم من خلال الآفات الجلدية أو الجهاز التنفسي أو العين أو الأنف أو الفم وكذلك من خلال الاتصال الوثيق بسوائل الجسم، ويمكن أيضًا أن ينتقل جدري القرود من شخص إلى آخر من خلال قطرات السعال أو العطس، ولكن فقط من خلال الاتصال الوثيق لفترة طويلة، علاوة على ذلك، أظهرت الأبحاث أن انتقال العدوى يمكن أن يحدث أيضًا عبر المشيمة من الأم إلى الجنين.

أكلات تساعد على الشفاء السريع من جدري القرود بعد الإصابة

لم يتم الإعلان حتى الآن عن مرض جدري القرود من الأمراض المنقولة جنسيًا، على الرغم من أن التعرض المباشر لفترات طويلة والمخصص للتواصل الحميم والتعرض لسوائل الجسم المصابة يسهل انتقال المرض من شخص إلى آخر.

في الوقت الحالي، الفئات الأكثر عرضة للخطر هم المتخصصون في الرعاية الصحية الذين يعالجون الأشخاص المصابين وكذلك أفراد الأسرة أو الشركاء الجنسيون للشخص المصاب.

كيف تستطيع حماية نفسك؟

تحتاج إلى إجراء نظافة يدوية مناسبة، باستخدام الماء والصابون أو فرك اليدين بالكحول، ومن المستحسن عزل المصابين ويجب على الأشخاص الذين يتعاملون معهم استخدام التدابير الوقائية المناسبة، مثل الأقنعة والقفازات.

تمت الموافقة بالفعل على لقاح للوقاية من جدري القرود، ولكن أظهرت الدراسات أن لقاح الجدري البشري التقليدي يمكن أن يوفر أيضًا الحماية ضد جدرى القرود.

يجب على الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض ويشتبه في إصابتهم بعدوى جدري القرود الاتصال بطبيبهم، ومن المهم أيضًا تحديد الأشخاص الذين اتصلوا بالمريض المصاب لمنع انتشار الفيروس وإدارة أي حالات تم تشخيصها بكفاءة.

ظهور جدري القرود

تم اكتشاف جدري القرود لأول مرة في البشر في عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تم الإبلاغ عن معظم حالات الإصابة بجدري القرود البشرية حتى الآن، وانتشر بعد ذلك إلى دول أخرى في غرب ووسط إفريقيا، لكن أوروبا لم تصبح منطقة موبوءة.

في الفترة الماضية، تم الإبلاغ عن عدد من حالات جدري القرود في العديد من الدول.

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وائل لطفي

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