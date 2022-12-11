الأحد 11 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أكلات تساعد على الشفاء السريع من جدري القرود بعد الإصابة

جدري القرود
جدري القرود

بعد ثلاث موجات من فيروس كورونا، أثار الانتشار المفاجئ لفيروس جدري القردة مخاوف على مستوى العالم، وفي الآونة الأخيرة.

 ووفقًا لوكالات الأنباء، فإن أعراض مرض جدري القرود خفيفة ويمكن أن تستمر لمدة 2-3 أسابيع مع الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية.

أغذية لتعزيز المناعة

وبحسب موقع “timesofindia” كإجراء وقائي، يُقترح استهلاك الأطعمة المعززة للمناعة وهناك إرشادات لأولئك الذين يتعافون من الفيروس أيضًا.

وهذه بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تحسين الانتعاش وتقوية المناعة أيضًا:

النعناع

أوراق النعناع غنية بالمنثول، وهو أحد مركباتها الأساسية التي تساعد على استرخاء العضلات والجهاز الهضمي، ووفقًا للخبراء، فإن الاستهلاك المنتظم لأوراق النعناع مفيد أيضًا في علاج أمراض الجهاز التنفسي الشائعة مثل التهابات الجيوب الأنفية والسعال والاحتقان والربو، كما تعزز أوراق النعناع جهاز المناعة. 

الريحان الطازج

الريحان الطازج غني بالخصائص المضادة للالتهابات والبكتيريا ومضادات الأكسدة التي تعزز جهاز المناعة وتهدئ الصداع، وهذه العشبة مفيدة أيضًا في علاج نزلات البرد والإنفلونزا. 

أوراق الغار

وفقًا للدراسات، فإن أوراق الغار غنية بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومدر للبول وخصائص في الجهاز الهضمي، وتحتوي على مادة تسمى الأوجينول، وهو مركب يستخدم غالبًا كمسكن للآلام ومطهر.

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 وقد ثبت أن هذه الأوراق فعالة للغاية في علاج السعال والإنفلونزا والربو، كما أنها تمنع وتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال والغازات والغثيان. 

الأطعمة الغنية بالبروتين

تم اقتراح زيادة تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل فول الصويا والجبن والبراعم واللبن، والبروتين أكثر فائدة لأولئك الذين يعانون من جدري القرود.

البيض

البيض غني بالسيلينيوم، وهو عنصر غذائي أساسي يحمي من الأكسدة والعدوى أيضًا، ووفقًا للدراسات، فهو يحمي الجسم من الالتهابات.

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البابايا

البابايا والأطعمة الأخرى الغنية بفيتامين سي مثل الليمون، والبرتقال، والكرز صحية لأنها تساعد على تعزيز جهاز المناعة من خلال دعم الوظائف الخلوية المختلفة.

جدري القردة أغذية لتعزيز المناعة الريحان الطازج أوراق الغار الأطعمة الغنية بالبروتين البيض

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وائل لطفي

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