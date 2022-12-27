تدريبات داخل الحدود المصرية
حصاد القوات المسلحة للتدريبات المشتركة لعام 2022
29 إجمالى عدد التدريبات
23 تدريب داخل الحدود
6 تدريبات خارج الحدود
«مصر - إسباني»
1 تدريب بحرى عابر
«مصر - روسيا»
1 تدريب بكليج «جسر الصداقة- 5»
«مصر - الأردن»
1 تدريب مشترك «العقبة- 7» بالبحر الأحمر
«مصر - السودان»
1 تدريب مشترك «حارس الجنوب 2»
«مصر - أمريكا»
3 تدريب بحرى عابر - 1 تدريب جوى مشترك
«مصر - اليونان»
1 تدريب بحرى عابر - 1 تدريب جوى مشترك «مينا - 2»
«مصر - فرنسا»
6 تدريب بحرى عابر - 1 تدريب جوى مشترك «امون- 22»
1 تدريب (بحرى / جوى) مشترك (رمسيس 2022)
5 تدريب مشترك متعدد الجنسيات
- التدريب (البحرى / الجوى) «ميدوزا- 12» بمشاركة عناصر من القوات (الجوية - البحرية - الخاصة) (المصرية - اليونانية - القبرصية - السعودية - الأمريكية)، وكل من (الإمارات - البحرين - ألمانيا - فرنسا - المغرب - الأردن- الكونغو - رومانيا) بصفة المراقب.
- التدريب المشترك «هرقل - 2» بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل من (السعودية - الإمارات - اليونان - قبرص) فضلا عن مشاركة كـل مـن (الأردن - الولايات المتحدة -الكونغـو الديمقراطية - البحرين) بصفة مراقب.
- التدريب البحرى الدولى (CE22 / IMX) بمشاركة القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر.
- التدريب المشترك «درع السماء» بمشاركة (اليونان - قبرص) بصفة مراقب، مع مشاركة وفد من (السعودية - باكستان).
- تدريب بحرى عابر مشترك (مصر - الولايات المتحدة - إسبانيا).