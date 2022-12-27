حصاد القوات المسلحة للتدريبات المشتركة لعام 2022

تدريبات داخل الحدود المصرية

29 إجمالى عدد التدريبات

23 تدريب داخل الحدود

6 تدريبات خارج الحدود

«مصر - إسباني»

1 تدريب بحرى عابر

«مصر - روسيا»

1 تدريب بكليج «جسر الصداقة- 5»

«مصر - الأردن»

1 تدريب مشترك «العقبة- 7» بالبحر الأحمر

«مصر - السودان»

1 تدريب مشترك «حارس الجنوب 2»

«مصر - أمريكا»

3 تدريب بحرى عابر - 1 تدريب جوى مشترك

«مصر - اليونان»

1 تدريب بحرى عابر - 1 تدريب جوى مشترك «مينا - 2»





«مصر - فرنسا»

6 تدريب بحرى عابر - 1 تدريب جوى مشترك «امون- 22»

1 تدريب (بحرى / جوى) مشترك (رمسيس 2022)

5 تدريب مشترك متعدد الجنسيات

- التدريب (البحرى / الجوى) «ميدوزا- 12» بمشاركة عناصر من القوات (الجوية - البحرية - الخاصة) (المصرية - اليونانية - القبرصية - السعودية - الأمريكية)، وكل من (الإمارات - البحرين - ألمانيا - فرنسا - المغرب - الأردن- الكونغو - رومانيا) بصفة المراقب.

- التدريب المشترك «هرقل - 2» بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل من (السعودية - الإمارات - اليونان - قبرص) فضلا عن مشاركة كـل مـن (الأردن - الولايات المتحدة -الكونغـو الديمقراطية - البحرين) بصفة مراقب.

- التدريب البحرى الدولى (CE22 / IMX) بمشاركة القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر.

- التدريب المشترك «درع السماء» بمشاركة (اليونان - قبرص) بصفة مراقب، مع مشاركة وفد من (السعودية - باكستان).

- تدريب بحرى عابر مشترك (مصر - الولايات المتحدة - إسبانيا).