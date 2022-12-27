الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تدريبات داخل الحدود المصرية

حصاد القوات المسلحة للتدريبات المشتركة لعام 2022

القوات المسلحة
القوات المسلحة

29 إجمالى عدد التدريبات

23 تدريب داخل الحدود 

6 تدريبات خارج الحدود

«مصر - إسباني»

1 تدريب بحرى عابر 

«مصر - روسيا» 

1 تدريب بكليج  «جسر الصداقة- 5» 

«مصر - الأردن»

1 تدريب مشترك  «العقبة- 7»  بالبحر الأحمر 

«مصر - السودان» 

1 تدريب مشترك «حارس الجنوب 2» 

«مصر - أمريكا»

3 تدريب  بحرى عابر - 1 تدريب  جوى مشترك 

«مصر - اليونان»

1 تدريب  بحرى عابر - 1 تدريب جوى مشترك «مينا - 2» 
 


«مصر - فرنسا»

6 تدريب بحرى عابر - 1 تدريب  جوى مشترك «امون- 22» 

1 تدريب (بحرى / جوى) مشترك (رمسيس 2022) 

5 تدريب مشترك متعدد الجنسيات 

- التدريب (البحرى / الجوى) «ميدوزا- 12»  بمشاركة عناصر من القوات (الجوية -  البحرية - الخاصة) (المصرية - اليونانية -  القبرصية - السعودية - الأمريكية)، وكل من (الإمارات - البحرين - ألمانيا  - فرنسا - المغرب - الأردن- الكونغو - رومانيا) بصفة المراقب. 

- التدريب المشترك «هرقل - 2»  بمشاركة عناصر من القوات الخاصة  لكل من (السعودية - الإمارات -  اليونان - قبرص) فضلا عن مشاركة  كـل مـن (الأردن - الولايات المتحدة  -الكونغـو الديمقراطية - البحرين) بصفة مراقب.

- التدريب البحرى الدولى  (CE22 / IMX) بمشاركة  القوات البحرية المصرية  وقيادة القوات المشتركة الغربية بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر.

- التدريب المشترك  «درع السماء» بمشاركة (اليونان  - قبرص) بصفة  مراقب، مع مشاركة  وفد من (السعودية  - باكستان). 

- تدريب بحرى عابر مشترك (مصر -  الولايات المتحدة  - إسبانيا). 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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