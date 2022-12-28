بعد مبادرة «المتحدة».. 7 طرق مدعومة طبيًا لمنع إدمان السوشيال ميديا

يعد الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي مشكلة حقيقية لكثير من الناس، قد يكون من الصعب التحرر من قبضة وسائل التواصل الاجتماعي علينا، وقد يكون من الأصعب منع الإدمان في المقام الأول، وعملا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لـ التوعية بمخاطر الإدمان.

سنناقش في هذا الموضوع عن طريق موقع “Infomeddnews” سبع طرق مدعومة طبياً لمنع الإدمان لدى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

ما هو إدمان وسائل التواصل الاجتماعي؟

يُعرَّف إدمان وسائل التواصل الاجتماعي بأنه استخدام مفرط لوسائل التواصل الاجتماعي يؤدي إلى عواقب سلبية في حياة الشخص، ويمكن أن تشمل هذه العواقب السلبية مشاكل في العلاقات والعمل والمدرسة والصحة العقلية.

ما مدى انتشار إدمان وسائل التواصل الاجتماعي؟

في حين أن الانتشار الدقيق لإدمان وسائل التواصل الاجتماعي غير معروف، يُعتقد أنه شائع إلى حد ما، حيث وجدت دراسة استقصائية أجريت على الشباب في الولايات المتحدة أن ما يقرب من 20٪ من المشاركين أفادوا بأنهم "مدمنون" على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي أكثر شيوعًا بين النساء منه بين الرجال، وهو أكثر شيوعًا بين الشباب.

طرق مدعومة طبياً لمنع الإدمان لدى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

1. ضع حدودًا زمنية لاستخدام الوسائط الاجتماعية:

واحدة من أفضل الطرق للوقاية من الإدمان هي وضع قيود على مقدار الوقت الذي تقضيه على وسائل التواصل الاجتماعي، فحاول أن تقصر نفسك على 30 دقيقة في اليوم أو أقل، وإذا وجدت أنك تقضي وقتًا أطول من ذلك ، فحاول تقليل استخدامك أكثر، ويمكنك أيضًا وضع حدود باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي فقط في أوقات معينة من اليوم أو في أيام معينة من الأسبوع.

2. تجنب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عندما تشعر بالإحباط:

إذا كنت تشعر بالحزن أو الغضب أو القلق، فتجنب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه المشاعر يمكن أن تجعل الإدمان أسوأ، ويمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي حافزًا لهذه المشاعر، ويمكن أن تزيدها أيضًا سوءًا، وإذا كنت تشعر بالإحباط، فحاول أن تفعل شيئًا آخر يجعلك تشعر بتحسن، مثل التحدث إلى صديق، أو الذهاب في نزهة على الأقدام، أو الاستماع إلى الموسيقى.

3. كن على دراية بالمحفزات التي تجعلك ترغب في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي:

هناك أشياء معينة يمكن أن تثير الرغبة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على سبيل المثال، الملل أو الشعور بالوحدة أو التسويف، إذا كنت تعرف ما هي محفزاتك، يمكنك أن تكون أكثر استعدادًا لتجنبها، عندما تشعر بالملل، حاول قراءة كتاب أو المشي، وعندما تشعر بالوحدة، اتصل بصديق أو بأحد أفراد العائلة، وعندما تماطل، حاول التركيز على المهمة التي بين يديك بدلاً من التمرير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

4. ابحث عن أنشطة أخرى للقيام بها بدلاً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي:

عندما يكون لديك الرغبة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حاول أن تفعل شيئًا آخر بدلاً من ذلك، على سبيل المثال، إذا كنت تشعر بالملل، فبدلاً من تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، حاول قراءة كتاب أو المشي، وإذا كنت تشعر بالوحدة، فبدلاً من النظر إلى حياة الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي، حاول الاتصال بصديق أو أحد أفراد العائلة.

5. لا تقارن نفسك بالآخرين:

تعتبر مقارنة نفسك بالآخرين من أكبر مسببات إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، وعندما ترى حياة الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي، فمن السهل أن تقارن نفسك بهم، ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن ما تراه على وسائل التواصل الاجتماعي ليس دائمًا تمثيلًا دقيقًا للواقع.

6. ضع حدودًا مع وسائل التواصل الاجتماعي:

من المهم وضع حدود مع وسائل التواصل الاجتماعي، على سبيل المثال، يمكنك أن تقصر نفسك على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 30 دقيقة فقط في اليوم، أو في أيام معينة فقط من الأسبوع. يمكنك أيضًا وضع حدود لمن تتابع وما تراه.

7. خذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي:

إذا كنت تكافح من أجل التحكم في استخدامك لوسائل التواصل الاجتماعي، فقد يكون من المفيد أن تأخذ استراحة من ذلك، فهذا يعني حذف التطبيقات من هاتفك أو إلغاء تنشيط حسابك لفترة من الوقت، وقد يكون من المخيف أن تأخذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها قد تكون مفيدة جدًا، فسيعطيك هذا فرصة لإعادة ضبط علاقتك بوسائل التواصل الاجتماعي ويسمح لك بالتركيز على أشياء أخرى.