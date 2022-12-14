بالتزامن مع مبادرة المتحدة.. كيف تقنع صديقك بالتعافي من الإدمان؟

عندما تظهر على صديق علامات تعاطي الكحول أو المخدرات الأخرى، فمن الصعب معرفة ما يجب فعله أو قوله، يمكن أن يسمى الإدمان أيضًا "اضطراب تعاطي المخدرات".

الإدمان يعني فقدان السيطرة على تعاطي المخدرات، أو فقدان البصيرة لمعرفة كيف ومتى تتوقف، ولذلك وعملا بمبادرة الشركة المتحدة الخدمات الإعلامية لـ التوعية بمخاطر الإدمان، سنقدم لكم عبر موقع .urmc نصائح لإقناع صديق بالإقلاع عن الإدمان.

يمكن أن يكون الإدمان جسديًا أو نفسيًا أو كليهما.

الإدمان الجسدي يصبح جسم الشخص معتمدا على المخدرات ويحتاج إلى المزيد والمزيد منه للحصول على نفس التأثير وعندما يتوقف الشخص عن استخدام الدواء، قد تظهر عليه أعراض الانسحاب.

الإدمان النفسي، ويتوق عقل الشخص للشعور الذي يمنحه الدواء، أو يشعر الشخص بالسوء العاطفي عندما يتوقف عن تعاطي المخدر، ويمكن التغلب على الشخص من خلال الرغبة في الحصول على المزيد من المخدرات.

أظهرت الأبحاث أن الإدمان هو اضطراب في الدماغ، إنها تهدد الحياة تمامًا مثل أمراض القلب أو السكري أو انتفاخ الرئة، ويمكن أن يكون أكثر تهديدًا للحياة من هذه الظروف، مثل الأمراض المزمنة الأخرى طويلة المدى.

يمكن أن يمر الأشخاص الذين يعانون من الإدمان بفترات من الانتكاس والتعافي، ويمكن أن يؤذي السلوك والأعراض الاجتماعية للإدمان الأسرة أو الأصدقاء أو زملاء العمل، ولكن قد تكون في أفضل وضع لمساعدة المدمن على فهم الحاجة إلى طلب العلاج.

يقول معظم الأشخاص الذين يتعافون إنهم تلقوا المساعدة لأن صديقًا أو قريبًا كان صادقًا معهم بشأن شربهم الكحول أو تعاطي المخدرات.

اتخاذ القرار للمساعدة

عند تحديد ما إذا كان يجب عليك التحدث إلى صديقك، قد تكون لديك بعض المخاوف، مثل:

الخوف أو المشاعر المختلطة بشأن التورط في حياة شخص آخر، فقط تذكر أن الإدمان على الكحول أو المخدرات الأخرى هو سبب رئيسي للوفاة.

أنت تعتقد أن شخصًا آخر سيقول شيئًا ما، لكن من المهم ألا تنتظر شخصًا آخر ليصعد.

قد تشعر بالأذى من تصرفات صديقك أو تصرفاته السابقة، لذلك من المهم أن تتحمل مسؤولية مشاعرك أيضًا.

من المهم أن يكون لديك فكرة عن كمية الكحول أو تعاطي المخدرات، وفكر في كيفية تأثيره على صديقك وكذلك على الآخرين، وإذا كان صديقك يعاني من مشاكل متعلقة بالكحول أو المخدرات، فإنه يحتاج إلى المساعدة.

أعراض نفسية لتعاطي المخدرت

عندما يكون لدى الشخص رغبة نفسية أو عاطفية في تعاطي المخدرات، فقد ترى أعراضًا معينة. يجوز لصديقك:

انظر إلى المخدرات أو الكحول كحل وليس مشكلة

تناول المخدرات أو الكحول بكميات أكبر وأكبر أو على مدى وقت أطول

كن منشغلًا بتعاطي المخدرات أو شرب الكحول

يسرقون أو يبيعون أشيائهم لشراء المخدرات أو الكحول

تشعر بالقلق والاكتئاب

الامتناع عن الاتصال بالأصدقاء والعائلة

تفقد الاهتمام بالمدرسة أو العمل أو الهوايات

اختلط مع الآخرين الذين يتعاطون المخدرات أو يشربون بشكل مفرط

لديك تقلبات مزاجية

لديك مشاكل في العمل والمنزل

لديه مشكلة في العلاقات

شارك في سلوك خطير مثل القيادة في حالة سكر أو ممارسة الجنس عالي الخطورة

الأعراض الجسدية لتعاطي المخدرت

عندما يصبح جسم الشخص معتمداً على عقار ما، فقد ترى بعض الأعراض التالية:

مشاكل النوم

يحتاج إلى المزيد من المخدرات أو الكحول لنفس التأثير

فقدان الوزن أو زيادة الوزن

أعراض الانسحاب الجسدي عند عدم تناول الدواء أو الشرب

كيف تتكلم

يمكن أن يساعدك ما يلي في التحدث مع صديقك:

لا تحاول التحدث عندما يكون صديقك في حالة سكر أو منتشي، ومن الجيد أيضًا أن تلتقي في مكان هادئ ومحايد، ولكن ليس في حانة أو في أي مكان آخر يقدم الكحول.

تحدث عن تأثير شرب صديقك للمخدرات أو تعاطيه على كل ما يهتم به الشخص كثيرًا، مثل المهنة أو الأطفال، وقد لا يكون صديقك قلقًا بشأن وضعه الخاص، لكنهم قد يهتمون بشدة بأطفالهم وما قد تفعله المشكلة بهم.

كن مستعدًا لمجموعة متنوعة من ردود الفعل، من الحزن إلى الغضب، فكر في كيفية ردك على كل رد فعل، بما في ذلك الخروج من الموقف إذا خرج عن السيطرة.

كن على دراية بموارد العلاج أو الاسترداد المتاحة في مجتمعك، وتعرف على موارد العلاج المتاحة في منطقتك عن طريق الاتصال بمكتب خدمات إساءة استخدام المواد المخدرة في ولايتك أو البحث في محدد موقع العلاج في إدارة خدمات إساءة استخدام المواد المخدرة والصحة العقلية .

إذا كان صديقك لا يريد الذهاب إلى العلاج، فتحدث مع أشخاص آخرين يعرفون صديقك ويهتمون به لمعرفة ما إذا كانت لديهم أفكار أخرى، وفكر أيضًا في الحصول على دعم لنفسك.