بالتزامن مع مبادرة المتحدة.. كيف تتغلبين على الإدمان أثناء الحمل؟

يعتبر فترة الحمل من أسعد الأوقات، ولكنه أيضًا أكثر الأوقات إرهاقًا في حياة المرأة، فأن تكون مسؤولاً عن صحة الطفل هو عبء ثقيل، وسوف تتحسن النظم الغذائية، وتبدأ التمارين الخفيفة بانتظام وتصبح المخدرات والكحول غير خيارين.

تتغير الديناميكية عندما تكون الأم تعاني بالفعل من اضطراب تعاطي المخدرات المرتبط بالمخدرات أو الكحول، حيث يؤدي تعاطي مادة ما على مدى فترة طويلة من الزمن إلى تغيير كيفية عمل جسم الأم، والتغيرات التي يمكن أن تحدث عند الرضيع إذا كانت المخدرات أو الكحول لا تزال موجودة أثناء الحمل.

المخاطر التي يشكلها تعاطي المخدرات على الحمل

يختلف مدى تأثير المخدرات أو الكحول على الحمل بناءً على عوامل متعددة، ومن أجل النظر في المخاطر، يجب تحديد (المواد) التي يتم إساءة استخدامها وكذلك مقدار وتكرار الاستهلاك، وما إذا كانت المادة قد تم إدخالها قبل أو أثناء الحمل لها، أيضًا جزء يجب مراعاة المخاطر فيه.

بسبب عدد العوامل، يمكن أن تتراوح المخاطر التي تتعرض لها الأم المدمنة من خفيفة إلى شديدة، وبحسب موقع americasrehabcampuses تشمل المخاطر الأكثر شيوعًا المرتبطة بتعاطي المخدرات أثناء الحمل ما يلي:

إجهاض

تطور بطيء

الوزن غير الكافي عند الولادة

متلازمة موت الرضيع المفاجئ

ولادة ميتة

العيوب الجسدية والعقلية

انتقال العدوى بسبب مشاركة الإبر

اضطراب طيف الكحول الجنيني

يتم إدراك عدد كبير من المخاطر أثناء الحمل أو عند الولادة، ولكن تأثير المخدرات والكحول على النمو يمكن أن يؤدي إلى عواقب غير متوقعة في وقت لاحق من الحياة، وقد يكافح الطفل الذي يعاني من عطل معيب أو متخلف من أجل مواكبة المدرسة والاحتفاظ بالمعلومات.

يمكن لحالات الإدمان الشديدة أن ترى الطفل يعاني من أعراض الانسحاب عند الولادة، وأثناء التطور، تعلم الجنين أن يعمل في وجود المخدرات أو الكحول، وبمجرد الخروج من البيئة الداخلية للأم، يكافح الجهاز العصبي المركزي للطفل للعمل دون أن يؤثر الكحول على عملياته.

يمكن رؤية التأثير مدى الحياة

سيظل النمو المتعثر وصعوبات التعلم دائمًا علامات ملحوظة على وجود مشكلات أثناء التطوير، وتشمل الآثار الأكثر خطورة لتعاطي المخدرات، وخاصة الكحول، العديد من المشاكل الصحية والإعاقات الدائمة مثل ضعف نمو الأعضاء والأمراض المزمنة.



من بين هذه الأمراض الإدمان نفسه حيث يمكن أن تنتقل مجموعة الجينات المسؤولة عن الميول والسلوكيات الإدمانية إلى الطفل. عندما يولد الأطفال مع استعداد للإدمان، تزداد فرصهم في التحول إلى تعاطي المخدرات بشكل كبير.

فالأمهات اللاتي يستمرن في شرب الكحوليات أو تعاطي المخدرات بعد ولادة أطفالهن يشكلن مخاطر إضافية من خلال التأثيرات البيئية السلبية، وتعتبر العوامل مثل تعاطي المخدرات الطبيعي والعمل المجهد والصراعات المالية والضغوط الاجتماعية جزءًا من العوامل البيئية التي تؤدي بالعديد إلى تعاطي المخدرات.

إيجاد علاج للإدمان أثناء الحمل

من الناحية المثالية، سيتم التخطيط للحمل ويمكن تخصيص الوقت لعلاج تعاطي المخدرات إذا لزم الأمر، ولسوء الحظ، هناك العديد من حالات الحمل غير المتوقعة، حيث تتعاطى الأم المخدرات أو الكحول، وفي هذه الحالات، يكون الحصول على العلاج في أسرع وقت ممكن أمرًا بالغ الأهمية.

إن بدء العلاج بمرفق إعادة تأهيل احترافي بدلاً من محاولة التخلص من السموم وحده يحسن فرص الشفاء الناجح، ويتم أيضًا الحفاظ على نمو الطفل وسلامته بشكل أفضل تحت إشراف المهنيين الطبيين.

يتم البحث عن أدوية جديدة خصيصًا لاستخدامها في النساء الحوامل، مما يوفر نتائج أفضل من الخيارات التقليدية مثل الميثادون، وبغض النظر عن شكل العلاج المستخدم، فإن الإشراف المستمر هو أهم خطوة.