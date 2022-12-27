الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

خدمات بوابة مصر الرقمية و تفعيل البطاقة التموينية

البطاقة التموينية
البطاقة التموينية

توفر بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات للمواطنين في إطار اتجاه الدولة إلى رقمنة كافة الخدمات تسهيلًا على المواطنين، وتتنوع الخدمات التي تقدمها البوابة بين خدمات التموين والتعليم والشهر العقاري والإسكان الاجتماعي وغيرها من الخدمات الالكترونية، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط تفعيل البطاقة التموينية من خلال بوابة مصر الرقمية .

رابط تفعيل البطاقة التموينية 

يستطيع المواطنون تفعيل البطاقة التموينية من خلال رابط إلكتروني وفرته وزارة التموين في إطار سعى الدولة لرقمنة كافة الخدمات التي يحتاج لها المواطنين تسهيلًا عليهم ، لذا توفر بوابة مصر الرقمية كافة الخدمات المتعلقة بـ البطاقة التموينية.

ويستطيع المواطنون تفعيل البطاقة التموينية من خلال الدخول عبر الرابط التالي مباشرة https://di.gov.eg

وإذا كان لديك حساب على بوابة مصر الرقمية قم بإدخال رقم موبايلك وكلمة المرور واضغط على زر الدخول فستدخل مباشرة على تفعيل البطاقة التموينية وإذا لم يكن لديك حساب ستقوم بالضغط على افتح حساب جديد من خلال نفس الرابط السابق وستقوم بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا ثم الضغط على التحقق من الرقم القومي وبعدها قم بكتابة كلمة مرورك.

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وتوفر بوابة مصر الرقمية كافة خدمات التموين  منها إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين، وإصدار بطاقة تموين جديدة، ونقل من محافظة إلى أخرى، وفصل نفسي، وضم أفراد أسرتى، والاستعلام عن صرف، وإضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط، وإضافة الزوجة الغير مقيدة تموينيا، وإيقاف نفسى من على بطاقة تموينية، وإيقاف بطاقة تموينية، وإيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.

خدمات بوابة مصر الرقمية 

وتقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات للمواطنين بالإضافة إلى خدمات التموين ومنها خدمة عدالة مصر الرقمية وهي خدمات متعلقة بالنواحي الجنائية والمدنية والاقتصادية والإدارية، وخدمة المرافق وهي خدمات متعلقة بالسكن كالكهرباء والمياة والغاز والصرف الصحى.

كما تقدم البوابة خدمات التعليم و الجامعات وهي متعلقة بالتعليم العالى والجامعات وخدمات التنسيق والتعليم الإلكتروني وغيره، وخدمات الحماية الاجتماعية وهي متعلقة بالدعم الاجتماعي كالبرامج الاجتماعية والعلاج على نفقة الدولة والتمويل العقارى وغيرها، بالإضافة إلى خدمات الملكيات وهي خدمات متعلقة بالشهر العقارى والسجل العيني الزراعي والحضري.

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كما تقدم بوابة مصر الرقمية وهي الخدمات المدنية وهي خدمات متعلقة بالأحوال الشخصية والأحوال المدنية والتوثيق والمرور، وخدمات الشركات والمنشآت وهي خدمات متعلقة بالشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأمينات الاجتماعية.

وتقدم خدمات الصحة الرقمية وهي خدمات متعلقة بالرعاية الصحية من الإسعاف إلى العلاج، السفر و الانتقال، وخدمات متعلقة بالسفر الداخلي والخارجي.

بوابة مصر الرقمية البطاقة التموينية وزارة التموين إيقاف بطاقة تموينية صرف تموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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