الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلى يفسر سر الخطاب «الغامض» الخاص بإيقاف كهربا

كهربا
كهربا

تمسك الأهلى بعدم وصول أى خطابات رسمية جديدة تفيد بإيقاف محمود كهربا لعدم سداد الغرامة الموقعة عليه من قبل الـ«فيفا».

وأكد مصدر مسئول بالأهلى أن الخطاب الذى يتحدث عنه اتحاد الكرة، ما هو إلا خطاب وصل الجبلاية للتذكرة بعقوبة كهربا الصادرة في 11 يوليو من العام الجاري وأن العقوبة تنتهي في 11 يناير القادم، وأن هذا الخطاب جاء ردًا على استعلام محامي اللاعب بأن الحد الأقصى للإيقاف هو 6 أشهر فقط.

 وأضاف المصدر أن عقوبة كهربا تنتهي في منتصف شهر يناير ويحق للاعب بعدها بشكل طبيعى اللعب مع النادي الأهلي.

وطلب المصدر المسئول بالأهلى أن من يملك خطابا يفيد بتجديد إيقاف محمود كهربا عليه إظهاره لوسائل الإعلام.

وكان اتحاد الكرة قد أكد أن هناك خطابا قد وصل من الاتحاد الدولى لكرة القدم يفيد بإيقاف كهربا مجددًا لعدم سداد الغرامة المستحقة عليه لصالح نادى الزمالك.

ووقع الاتحاد الدولى غرامة مالية قدرها مليونا دولار لصالح الزمالك، بالإضافة لـ5% فؤائد على مبلغ العقوبة من يونيو 2019، حتى موعد سداد الغرامة، وذلك لقيام اللاعب بفسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد والانتقال لفريق أفيش البرتغالى قبل العودة للأهلى.

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