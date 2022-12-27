مصرع شخصين دهستهما سيارة نقل أثناء عبور الطريق بطوخ

لقى شخصان مصرعهما، الثلاثاء، إثر اصطدام سيارة نصف نقل بهما أثناء عبورهما طريق شبرا هارس بمركز طوخ بمحافظة القليوبية.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بوقوع حادث تصادم بطريق قرية شبرا هارس دائرة المركز، ومصرع شخصان إثر إصابتهما بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر اصطدام سيارة ربع نقل بهما أثناء عبورهما الطريق.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع كل من "ش ع ع"، 58 سنة، موظف بالمعاش، و"م ك ا"، 45 سنة، بالمعاش، مقيمان قرية شبرا هارس دائرة المركز، إثر اصطدام سيارة ربع نقل بهما أثناء عبورهما الطريق المار بالقرية، وإصابتهما بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى قها التخصصى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.