الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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طبيب لـ«القاهرة الإخبارية» إهمال علاج «التلعثم» بين الأطفال يسبب مشاكل نفسية

جريدة الدستور

أكد محمد الحديدي، أستاذ الطب النفسي، أن صعوبة عسر الكلام أو التلعثم والذي يعد واحدًا من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا بين الأطفال، خاصة في المراحل الأولى من التعلم، من الممكن أن يؤثر إهمال علاجه لتفاقمه واستمراره لمراحل سنية متأخرة.

وقال “الحديدي” خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن صعوبة هذا المرض تتمثل في إمكان استمراره لفترات طويلة قد تصل سن المراهقة، حال لم يتم ملاحظته والتعامل معه طبيًا.

وشدد على أهمية ملاحظة المرض في مراحله الأولى، لمنع تطور المرض وتأثيره على المستوى التعليمي والتحصيل الدراسي للطفل، فضلًا عن المشكلات النفسية التي قد يتسبب فيها إهمال المرض.

ونوّه "الحديدي" بالعلامات التي يمكن ملاحظة "عسر الكلام" من خلالها، أهمها ضعف الحصيلة اللغوية للطفل خلال مراحل الدراسة المبكرة، ما يؤدي إلى تأخر في التعرف على أسماء الأشياء، أو إطلاق اسم محدد على عدد منها.

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