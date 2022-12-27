ذا ناشونال: الحكومة تتخذ العديد من الإجراءات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

قالت صحيفة ذا ناشونال الناطقة باللغة الإنجليزية، إن الحكومة المصرية تتخذ العديد من الإجراءات لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا في ظل ارتفاع أسعار العالمي، في ظل ارتفاع أسعار الغذاء، وحالة التضخم التي ضربت العالم، تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار معقولة ومخفضة.

وذكرت الصحيفة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن الحكومة المصرية بذلت كل ما في وسعها للسيطرة على أسعار المواد الغذائية.

وقال الرئيس السيسي في تصريحات تلفزيونية عند افتتاح مصنع للغازات المستخدمة للأغراض الطبية "نحاول قدر المستطاع التحقق من ارتفاع الأسعار" و"لا تعتقد أبدًا أننا، كمسؤولين وبشر، لا ندرك أن الأسعار تشكل عبئًا على الناس. ولكن، بالله، لا يوجد شيء يمكننا القيام به أكثر مما نفعله بالفعل".

وأضاف الرئيس السيسي، إنه كان يخالف باستمرار "الأعراف السياسية" من أجل الشفافية الكاملة بشأن حالة الاقتصاد، قائلا "هل تفهم ماذا يعني أن تتضاعف أسعار المواد الغذائية مرتين أو ثلاث مرات؟ من يستطيع تحمل هذا؟ لكن يرجى ملاحظة أن البلاد يمكن أن تتعامل مع هذا لمدة عام أو عامين ونحن لا نعرف متى سيتوقف هذا.

وقال الصحيفة في تقريرها استجابة لارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا في فبراير، تبنت الحكومة مجموعة من الإجراءات لحماية المصريين الأكثر ضعفاً.

فقد زادت كمية المواد الغذائية المدعومة من الدولة التي يمكن لحاملي بطاقات الطعام شراؤها ، ورفعت الحد الأدنى للأجور ، وزادت المعاشات التقاعدية وأجلت مرتين على الأقل الزيادات المخطط لها في رسوم الكهرباء.

أعلنت الحكومة مؤخرًا عن إجراءات لمنع تربح تجار المواد الغذائية بالتجزئة وضمان بيع السلع الأساسية بأسعار "معقولة".

كما وجه الرئيس السيسي انتقادات إلى مشاريع البنية التحتية الضخمة التي أطلقها منذ توليه منصبه ، مثل بناء عاصمة جديدة ومدن أخر، وآلاف الكيلومترات من الطرق الجديدة ، ومحطات الطاقة ، ومنشآت تحلية المياه ، كانت مسؤولة جزئيًا على الأقل عن الاقتصاد

حيث قال الرئيس:" الناس إن القيام بمشاريع وطنية أقل لتقليل الطلب على الدولار. قال "أنا أقول" الناس ، لا".

وقال إن الطلب على العملة الأمريكية يمكن أن ينخفض ​​فقط من خلال زيادة الإنتاج المحلي لتحل محل الواردات.