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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27-12-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

زاد البحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27-12-2022 في ظل المناخ الشتوي الذي يشعر به كافة سكان المحافظات بشكل ملحوظ حيث يتوقع خبراء مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية استمرار الطقس الشتوي بفعل امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مع الكتل الهوائية الشمالية من البحر المتوسط.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27-12-2022


وأكد مركز التنبؤات بالهيئة القومية للأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة أقل من الأسبوع الماضي على سواحلنا الشمالية الشرقية وشمال سيناء ورفح والعريش ودمياط نتيجة الطبيعية الجغرافية في هذه المناطق.

وأشار الخبراء انخفاض درجات الحرارة نتيجة امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مع الكتل الهوائية الشمالية من البحر المتوسط وهو ما يسمى المرتفع السيبيري وهى منطقة تتمتع بدرجات حرارة منخفضة جدا والذي يتجه عكس عقارب الساعة مما يجعل يبدأ في التأثير على مصر خلال شهور فصل الشتاء والذي يجعل درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ.

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وأوضحت الأرصاد الجوية أن مرور المرتفع السيبيري على البحر المتوسط يزيد من الشعور بالبرودة خاصة مع الكتلة الهوائية وذلك خلال شهور الشتاء وهي شهر يناير وفبراير ومارس.


النشرة الجوية لدرجات الحرارة في محافظات الجمهورية

وتعرض هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27-12-2022 وهي كالتالي:-


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة الكبرى 20 و الصغرى 13 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية الكبرى 19 و الصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح الكبرى 19 و الصغرى 14 درجة مئوية.

 

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درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا الكبرى 21 و الصغرى 9 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط الكبرى 21 و الصغرى 9 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج الكبرى 21 و الصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا الكبرى 22 و الصغرى 9 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان الكبرى 21 و الصغرى 10 درجة مئوية.

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