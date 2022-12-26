الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية وتحذر من شبورة مائية لنهاية الأسبوع

شبورة
شبورة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم على محافظات الجمهورية، مؤكدة استمرار انخفاض درجات الحرارة، على كل محافظات الجمهورية، لافتة إلى وجود نشاط رياح نسبي سيزيد شعورنا بانخفاض درجات الحرارة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 20 درجة مئوية، والأجواء لطيفة نهارًا على المناطق الشمالية للبلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتابعت أن الأجواء معتدلة دافئة على المناطق الجنوبية كجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ولكن مع اختفاء أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.

وأوضحت أن فرص الأمطار ستتلاشى تماما غدًا الثلاثاء من على أغلب مناطق الجمهورية، لافتة إلى وجود بعض الفرص في السواحل الشمالية الشرقية للبلاد وهي أمطار خفيفة غير مؤثرة على أنشطة اليوم.

وأكدت غانم، أن ظهور الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة الأقوى نظرا لتوافر عوامل الرطوبة بعد سقوط الامطار، محذرة قائدي المركبات وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وذلك حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 20  درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة.

الأرصاد الشبورة موعد الأحوال الجوية درجات الحرارة

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