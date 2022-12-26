الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف بالمجان على 500 حالة ضمن قافلة «حياة كريمة» بالسويس (صور)

قافلة حياة كريمة
قافلة حياة كريمة الطبية في السويس

نظمت مؤسسة حياة كريمة، اليوم الإثنين، قافلة طبية شاملة بمنطقة عرب المعمل بالتعاون مع جامعة السويس، وبالتنسيق مع محافظة السويس ومديرية الشباب والرياضة.

وشهد مركز شباب عرب المعمل بحى عتاقة بمحافظة السويس، إقبالًا كثيفًا من المواطنين، منذ التاسعة صباحًا للخضوع للكشف الطبي بمختلف التخصصات.

وقال العميد عادل طاهر، مدير مؤسسة “حياة كريمة” بالسويس ان القافلة ضمت أغلب التخصصات من نساء وتوليد ورمد وعظام وأنف وأذن وحنجرة والأمراض الجلدية والأمراض الباطنة.

وأضاف “طاهر” أن أطباء القافلة أجروا الكشف الطبي على أكثر من 500 حالة بمختلف التخصصات بالتعاون مع كلية طب جامعة السويس ونقابة الأطباء ونقابة الصيادلة، وصرفت الصيدلية العلاج بالمجان.

وأشار المهندس محمود عبد العزيز، منسق مؤسسة حياة كريمة بالسويس، إلى أن القافلة استقبلت أهالى المنطقة فى جلسات توعية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى بعنوان تأثير المخدرات على الصحة و التوعية للأطفال.

وعقدت المؤسسة جلسات توعية بوحدة السكان بمحافظة السويس بعنوان “تكافل وكرامة ، الجمهورية الجديدة ومبادرة حياة كريمة ، التغيرات المناخية وتأثيرها على صحة الأم و الطفل” إضافة إلى جلسة للهيئة العامة لتعليم الكبار بعنوان محو الأمية.

وشهدت الجلسات تفاعل وحضور عدد كبير من الأهالى خاصة النساء والأطفال.

ووجه المستفيدون من القافلة الطبية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بصحة الأهالي بأنحاء الجمهورية، مُعربين عن رضاهم بمستوى الخدمات الطبية المقدمة.

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مصر السويس حياة كريمه مؤسسة قافلة علاج

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