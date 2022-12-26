وزير الخارجية الأوكراني يطالب بحرمان روسيا من مقعدها في مجلس الأمن

طالب وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الاثنين، بحرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي.

وأوضح الوزير الأوكرانى أن نظام كييف يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حرمان روسيا من وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، داعيا إلى استبعادها من الأمم المتحدة.

وزعم كوليبا أن مسألة شغل روسيا مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي، سواسية مع الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا والصين، موضع نقاش في الأوساط الدبلوماسية، وفقا لوكالة نوفوستى.

من جانبه، صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، فى تصريحات سابقة، أن حرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن، غير ممكن بموجب ميثاق المنظمة.

كما أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن تنفيذ مقترح كوليبا يتطلب إجراء تعديلات جذرية في قوانين وأحكام الأمم المتحدة، والتي تتطلب بدورها موافقة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وثلثي الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن قرارا كهذا لن يمر ببساطة.