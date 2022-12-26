الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الأوكراني يطالب بحرمان روسيا من مقعدها في مجلس الأمن

وزير الخارجية الأوكرانى
وزير الخارجية الأوكرانى

طالب وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الاثنين، بحرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي.

وأوضح الوزير الأوكرانى أن نظام كييف يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حرمان روسيا من وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، داعيا إلى استبعادها من الأمم المتحدة.

وزعم كوليبا أن مسألة شغل روسيا مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي، سواسية مع الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا والصين، موضع نقاش في الأوساط الدبلوماسية، وفقا لوكالة نوفوستى.

من جانبه، صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا،  فى تصريحات سابقة، أن حرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن، غير ممكن بموجب ميثاق المنظمة.

كما أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن تنفيذ مقترح كوليبا يتطلب إجراء تعديلات جذرية في قوانين وأحكام الأمم المتحدة، والتي تتطلب بدورها موافقة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وثلثي الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن قرارا كهذا لن يمر ببساطة.

وزير الخارجية الأوكراني روسيا مجلس الأمن الدولي الامم المتحدة الولايات المتحدة بريطانيا

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