الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كاثوليك مصر يعيدون للقديس إسطفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر بذكرى القديس إسطفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء، ووفقاً لدراسة قام بها الأب وليم عبدالمسيح سعيد على إثر الاحتفالات، فهو إسرائيلي مستقيم، وهو من اليهود الهلّينيّين (أي من ذوي الثقافة اليونانية)، لا نعرف متى وأين ولد، ولكنه عاش في الإسكندرية ثم أتى أورشليم حتى يسمع كلام الله من خلال الرسل.

وكان غير مسيحي، ولكنه اهتدى إلى المسيحية من خلال كرازة القديس بطرس، وبالفعل مُنح أسطفانوس نعمة الروح القدس.

كان اسطفانوس رجلاً ممتلئاً من الإيمان والرّوح القدس، اختاره جمهور الإخوة مع ستّة آخرين لتوزيع الخيور وأقاموه أمام الرّسل فصلُّوا ووضعوا عليه الأيديّ.

وكان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشّعب، فنهض قوم من المجمع يُباحثون اسطفانوس فلم يستطيعوا أن يقاوموا الحكمة والرّوح الذي كان ينطق به، حينئذ دسّوا رجالاً يقولون: إِنّا سمعناه ينطق بالتجديف على موسى وعلى الله، فهيَّجوا الشّعب والشيوخ والكتبة، فقبضوا عليه وأتوا به إلى المحفل وأقاموا شهود زورٍ يقولون: إنّ هذا الرّجل لا ينفكّ ينطق بكلمات تجديف على المكان المُقدّس وعلى النّاموس.

فأوعز إليه رئيس الكهنة أن يُجيب عمّا يشكونه به، فاندفع يبيِّن لهم أنَّ يسوع الذي صلبوه هو المسيح المنتظر. ولمّا رآهم يهزّون الرؤوس ساخرين، صرخ فيهم قائلاً: يا قُساة الرّقاب إنّكم في كلِّ حين تُقاومون الرّوح القدس، كما كان آباؤكم كذلك أنتم. أيُّ نبيّ من الأنبياء لم يضطهده آباؤكم وقد قتلوا الذين سبقوا وأنبأوا بمجيء الصدِّيق الذي أسلمتموه الآن وقتلتموه، أنتم الذين تسلمّتم الناموس بترتيب الملائكة ولم تحفظوه".

فلمّا سمعوا ذلك استشاطوا في قلوبهم وصرّوا عليه بأسنانهم. وهو، إذ كان مُمتلئاً من الرّوح القدس، تفرَّس في السّماء فرأى مجد الله ويسوع قائماً عن يمين الله، فقال: "ها أنذا أرى السّماوات مفتوحة وابن البشر قائماً عن يمين الله".

فصرخوا بصوت عظيم وسدُّوا آذانهم وهجموا عليه بعزم واحد. ثمّ طرحوه خارج المدينة ورجموه ووضع الشهودُ ثيابهم لدى قدميّ شابٍ اسمه شاول وكان موافقاً على قتله، ورجموا اسطفانوس وهو يدعو ويقول: "أيّها الرّبّ يسوع إقبل روحي"، ثمّ جثا على رُكبتيه وصرخ بصوت عظيم: "يا ربّ، لا تُقم عليهم هذه الخطيئة". ولمّا قال هذا رقد بالرّبّ فحمل اسطفانوس رجالٌ أتقياء وعملوا له مناحة عظيمة".

فاستجاب الرّبّ صلاته وجعل من شاول المضطهد إِناءً مختاراً ورسولاً عظيماً قلب وجه الأرض مبشّراً بالمسيح. وكان استشهاد اسطفانوس في السّنة الرّابعة والثلاثين للمسيح.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

«الصحة»: صندوق الوزارة بلغ 70 مليار جنيه وساعد في تسريع منظومة التأمين الصحي

التصريح بدفن سيدة لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق السابع بالسلام

رفع 115 طن مخلفات من شوارع وقرى المنيا

حبس شخص لاتهامه بحيازة ألعاب نارية قبل ترويجها بالقاهرة

مشيرة خطاب تلوح باللجوء إلى المحكمة الدستورية لإعادة الطفل شنودة لأسرته

جامعة المنصورة تستقبل الملحق الثقافى الليبي بالقاهرة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا