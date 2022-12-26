الإثنين 26 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة وفرصة لسقوط أمطار خفيفة

أمطار
أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الثلاثاء، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على الأنحاء كافة.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتنشط رياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 21 14

6 أكتوبر 20 14

بنهــــا 20 14

دمنهور 20 15

كفرالشيخ 19 14

المنصورة 20 14

دمياط 21 14

بورسعيد 19 12

الإسماعيلية 21 14

السويس 20 14

الزقازيق 20 14

شبين الكوم 20 14

طنطا 19 14

شلاتين 24 15

الإسكندرية 20 14

العلمين الجديدة 19 14

وادي النطرون 19 15

مطروح 20 16

السلوم 19 9

سيوة 19 10

العريش 19 12

رفح 18 11

الطور 21 12

كاترين 15 04

رأس سدر 22 15

نخل 17 9

طابا 16 12

نويبع 16 11

حلايب 21 14

شرم الشيخ 20 14

الغردقة 21 13

مرسى علم 23 14

الفيوم 20 11

بني سويف 20 11

المنيا 21 9

أسيوط 21 9

سوهاج 21 10

قنا 21 9

الأقصر 22 11

أسوان 23 10

الوادي الجديد 23 7

أبوسمبل 21 9

أبورماد 23 14

رأس حدربة 20 13

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 25 14

المدينة المنورة 20 8

الرياض 22 7

المنامة 22 15

أبوظبي 23 18

الدوحة 22 17

الكويت 17 10

دمشق 13 3

بيروت 17 13

عمان 11 4

القدس 12 6

غزة 19 12

بغداد 16 7

مسقط 24 20

صنعاء 20 9

الخرطوم 27 12

طرابلس 21 12

تونس 24 10

الجزائر 21 8

الرباط 22 7

نواكشوط 26 15

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 6 2-

إسطنبول 13 8

إسلام آباد 20 3

نيودلهي 20 7

جاكرتا 29 24

بكين 1 8-

كوالالمبور 32 23

طوكيو 12 2

أثينا 17 8

روما 18 7

باريس 10 3

مدريد 14 4

برلين 7 2

لندن 10 4

مونتريال 5- 8-

موسكو 4- 7-

نيويورك 1- 2-

واشنطن 1 4-

أديس أبابا 22 10

هيئة الأرصاد الجوية طقس امطار درجات الحرارة البحر المتوسط

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائى بدءًا من العام الدراسى المقبل

أوقف موكبه بعد رؤيتها.. الرئيس السيسى يدير حوارًا مع سيدة جالسة على الرصيف ويوجه بتلبية كل احتياجاتها (فيديو)

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة وفرصة لسقوط أمطار خفيفة

السيسى لسيدة على الرصيف: «هنعملك كل حاجة عنينا ليكى»..والأخيرة: «ربنا يخليك للمصريين»

حبس سائق بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة 4 أيام

محافظ الفيوم يناقش مخطط المرحلة الثانية من أعمال تطوير المستشفى العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

مؤمن المحمدي

ميسى ورونالدو

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا