ضبط تاجر مخدرات بـ 700 كيلو بانجو وأسلحة آلية بشمال سيناء

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تاجر مخدرات بحوزته 700 كيلوجرام من مخدر البانجو وسلاح ناري داخل منزله بمنطقة الحسنة بشمال سيناء.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الحسنة بشمال سيناء" بالاتجار في المواد المخدرة، متخذاً من دائرة قسم شرطة الحسنة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته "700 كيلو جرام لمخدر البانجو- 2 بندقية آلية- 3 خزينة- عدد من الطلقات لذات العيار- الأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة - مبلغ مالى".. وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة "7,000,000 سبعة مليون جنيه" تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.