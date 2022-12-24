السبت 24 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب مستقبل وطن بالأزبكية يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: أهل مصر قلب ونسيج واحد

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

قدم النائب طاهر الأزهري، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة الأزبكية، التهنئة لشركاء الوطن من الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك في إطار احتفال الكنائس الكاثوليكية المصرية بأعياد الميلاد المجيدة.

حيث قام نائب حزب مستقبل وطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بزيارة كنيسة بطريرك الروم للأقباط الكاثوليك بالفجالة لمشاركتهم احتفالاتهم بأعياد الميلاد، مؤكدًا على أن قوة مصر في وحدة نسيجها الوطني وأهلها المجتمعين على قلب رجل واحد يتشاركون الأفراح، متمنيًا لمصر السلام وعامًا جديدًا مليئًا بالخير.

وشارك في تقديم التهنئة عدد من قيادات الحزب بأمانة الأزبكية في مقدمتهم أمين عام الحزب نيازي مصطفى ومحمد الألفي.

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أعياد الميلاد المجيد اقباط الكاثوليك الأخوة الاقباط التنمية المستدامة الهيئة البرلمانية الشباب المصري الكنائس الكاثوليكية بحزب مستقبل وطن

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