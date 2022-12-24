نائب بطريرك الكاثوليك: نشكر الرئيس السيسى على تهنئة الأقباط بعيد الميلاد

وجه الأنبا باخوم نائب بطريريك الكاثوليك، الشكر لكل من توجهوا للأقباط بالتهنئة بمناسبة أعياد الميلاد وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد الميلاد في 25 ديسمبر سواء كانت كنائس شرقية أو غربية.

عيد الميلاد المجيد يأتي وسط محيط خوف وقلق ليرسي رسالة سلام

ولفت إلى أن عيد الميلاد يأتي والعالم يمر بفترات عصيبة على المستوى السياسي، وهو مستمر من شهور وأثر على العالم أجمع، وسط محيط خوف وقلق واضطراب، مردفًا: "رسالة المسيح رسالة طمأنينة، حتى لو فيه آلام أو حروب يد الله هي الأكبر، وهي يد السلام والمحبة".

وأردف: "رسالة المسيح اجتماعية تحثنا عن التضامن، وكلنا إخوة".

ولفت إلى أن الكنائس الأرثوذكسية الموجودة في الغرب تحتفل بعيد الميلاد في 7 يناير، موضحًا أن الاختلاف اختلاف تقويم، الكنائس الكاثولكية تتبع التقويم المصحح، مؤكدًا أنه لا يوجد اختلاف إيمان ولا عقيدة، وإنما اختلاف في حساب الأوقات.

وختم بتوجيه رسالة للشعب، قائلًا: "لكل شعبنا الحبيب في مصر مسيحيين ومسلمين، كل سنة وإحنا كلنا طيبين نتمنى بداية عام جديدة يملؤه الخير والمحبة والسلام".

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