«إيسيسكو» ترحب بمبادرة الرئيس السيسى لإنشاء صندوق تعليم الموهوبين فى العالم الإسلامى

اختتم المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) أعماله في مقر المنظمة بالرباط، أمس الجمعة، باعتماد الوثائق الختامية للدورة 43، والتقارير المقدمة من الإدارة العامة للمنظمة، وتلبية دعوة المملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة 44 للمجلس خلال شهر ديسمبر 2023.

وكان اجتماع المجلس قد بدأ بجلسة افتتاحية، تحدث فيها الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر رئيس المؤتمر العام للإيسيسكو، والدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، والدكتور دواس تيسير دواس، رئيس المجلس التنفيذي للإيسيسكو الأمين العام للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم.

وأصدر المجلس، في ختام اجتماعه، العديد من القرارات أبرزها، الترحيب بانضمام الجمهورية اللبنانية رسميًا إلى الإيسيسكو، ودعوتها إلى تعيين الجهات المختصة المكلفة بالتعاون مع الإيسيسكو.

كما رحب المجلس باقتراح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بإنشاء صندوق تعليم الموهوبين في العالم الإسلامي، وطالب المجلس بضرورة التنسيق والتعاون مع مصر لبلورة النظام القانوني للصندوق وخططه وآليات عمله، بالتشاور مع كل من السودان والمغرب وجمهورية بنين، لعرض التصور على المجلس التنفيذي في دورته المقبلة.

كما اعتمد المجلس أيضًا التصور العام لمشروع ميثاق الإيسيسكو للذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، مع تكليف المنظمة بإعداده لعرضه على الاجتماع المقبل للمجلس، كما ثمن المجلس تنفيذ الإيسيسكو الدورة الأولى من برنامج المهنيين الشباب، موجهًا الدعوة للدول الأعضاء لدعمه.

وخلال الجلسة الختامية، أكد الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للإيسيسكو، أن المنظمة ستكون دائمًا على عهدها، وستبذل كل ما في وسعها لتلبية احتياجات الدول الأعضاء، والعمل دائمًا على الاستثمار في رأسمالها البشري، لكي تصبح نموذجًا للأمل والعمل.

من جانبه، قدم الدكتور دواس تيسير دواس، رئيس المجلس التنفيذي للإيسيسكو، الشكر لأعضاء المجلس على النقاشات المثمرة والمداخلات خلال الجلسات، مشيدًا بالقرارات التي أصدرها المجلس قبل أن يُعلن اختتام أعمال الدورة 43.

وأشار د. أشرف العزازي، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وعضو مصر في المجلس التنفيذي للإيسيسكو، إلى أن اجتماع المجلس شهد عروضًا قدمتها القطاعات والإدارات والمراكز المتخصصة بالإيسيسكو، حول البرامج والمشروعات المنفذة خلال العام الجاري، كما شهدت الجلسات مناقشات ومداخلات من أعضاء المجلس بشأن الوثائق والخطط المقدمة من جانب الإدارة العامة للمنظمة، كما تضمنت أعمال المجلس اعتماد التقرير التنفيذي عن أنشطة الإيسيسكو لعام 2021، والتقارير المالية للمنظمة لعام 2021، وتقرير الإيسيسكو عن مساهمات الدول الأعضاء لعام 2021، ومجموعة من الوثائق والمقترحات الإدارية والقانونية.