مواعيد الصلاة اليوم السبت 15-6-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم السبت 15-6-2024 في محافظات مصر من أكثر الكلمات البحثية عبر موقع جوجل، وذلك مع وقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات، حيث يرغب الملايين من المسلمين من كافة محافظات الجمهورية في الصيام وأداء الصلوات الخمس في مواعيدها.

مواعيد الصلاة اليوم السبت 15-6-2024 في محافظات مصر

نقدم لكم مواعيد الصلاة اليوم السبت 15-6-2024 في محافظات الموافق 9 من شهر ذي الحجة 1445 وذلك مع موسم الحج هذا العام 2024/1445 وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية وجاءت توقيتات الصلاة كما يلي:-



موعد الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:07 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:54 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:30 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:56 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:29 مساء.



موعد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:08 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:01 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:39 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 8:06 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:41 مساء.

موعد الصلاة في الجيزة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:08 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:55 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:31 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:58 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:31 مساء.



موعد الصلاة في الفيوم

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:12 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:57 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:31 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:57 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:30 مساء.



موعد الصلاة في قنا

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:17 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:49 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:15 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:43 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:10 مساء.