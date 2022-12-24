أشرف صبحى يوجه مراكز الشباب بتقديم كل الخدمات وليست الرياضية فقط

واصل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، جولته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة الشرقية، والتي تشمل مراكز شباب كفر الحصر والمسلمية والأعصر وطوخ وفاقوس وكفر صقر ونادي أبو كبير.

واستهل الدكتور أشرف صبحي جولته الصباحية، بافتتاح مركز شباب كفر الحصر بالزقازيق بعد تجديده وتطويره، حيث افتتح الملعب السداسي، وتفقد الأنشطة الرياضية من أكاديميات الكاراتيه والجمباز والكونغ فو ومدرسة كرة القدم، وزراعة عشرة أشجار مثمرة بالمركز، ومتابعة فريق كورال مراكز الفنون، وذلك في ضوء استراتيجية الوزارة وتوجيهات القيادة السياسية بالكشف عن المواهب ورعايتهم.

وتحدث وزير الرياضة عن تطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتطوير مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، ووضع تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر بما فيها مراكز الشباب، وذلك اتساقًا مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، فضلًا عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة في مصر ونشر ممارسة الرياضة على مستوى واسع بين المواطنين.

وفي مركز شباب المسلمية بالزقازيق، وخلال تفقده وافتتاح أعمال التطوير وتجديدات المركز وافتتاح ملعب خماسي ونادي المناخ والبيئة وأكاديمية المركز لكرة القدم والكاراتيه، وجه الوزير بأن تُقدم مراكز الشباب مختلف الخدمات وليست الرياضية فقط، والعمل على توفير كل السبل لتعليم الشباب وتثقيفهم بمختلف الأمور مثل أندية العلوم وبرامج وأنشطة تعليمية عديدة أصبحت تقدمها مراكز الشباب والتي ساعدت بنسبة كبيرة على زيادة المواطن المصري.

كما قام الوزير بجولة تفقدية وافتتاحية داخل مركز شباب كفر الأعصر بأبو كبير، وافتتح خلال ذلك ملعب السباعي ذات النجيل الصناعي بنظام الطرح الإستثماري، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية تعمل على توفير البنية التحتية الإنشائية لمراكز الشباب، وإيجاد مصادر تمويل ذاتي مستمر للمراكز، والتوسع في الأنشطة المقدمة والخدمات، وجذب الشباب والأسر إلى مراكز الشباب.

وأعقب ذلك، قيام وزير الشباب والرياضة والمحافظ وقيادات الوزارة والمرافقين له بجولة تفقدية داخل مركز شباب طوخ، والتعرف على معدل تنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات المُقدمة لشباب ونشء ورواد المركز، مؤكدًا رؤية الوزارة في تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنويرية وخدمة مجتمعية.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة - في تصريحات اليوم - إن التطوير في مراكز الشباب على قدم وساق ومازالت هناك مراكز شباب بها بعض الملاحظات نعمل على تلافيها وستنتهي قريبًا، لافتًا الى أن الوزارة أعدت خطة لتطوير مراكز الشباب حتى 2025 بالتعاون مع المحافظين ونواب المحافظات من أجل تسريع دورة العمل، والعمل على فلسفة أن تكون مراكز الشباب جاذبة للأسرة المصرية، بالإضافة إلى زيادة التطوير بهذه المراكز.

من جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالتعاون المثمر القائم مع وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ خطة التطوير للعديد من مراكز الشباب؛ لتصبح متنفسا رياضيا لتفريغ طاقات الشباب، لافتا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا في دعم وإطلاق المبادرات الهادفة بالتعاون بين الوزارات ومؤسسات المجتمع، بما يعود بالنفع على المواطن.