اليوم.. لجنة مسابقات القسم الثانى تناقش أحداث مباراة الترسانة والسكة الحديد

تعقد لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة اجتماعًا طارئًا، اليوم؛ لمناقشة أحداث مباراة الترسانة والسكة الحديد التي أقيمت أمس في الأسبوع الحادي عشر للمجموعة الثانية وألغاها الحكم محمود دسوقي، بعد احتساب ركلة جزاء للسكة الحديد في الدقيقة الأخيرة.

وقال مصدر باتحاد الكرة إن محمود دسوقي احتسب ركلة جزاء للسكة الحديد في الدقيقة الأخيرة، وكان الترسانة متقدمًا بهدف، واعترض لاعبوه على القرار وتوجه إخصائي العلاج الطبيعي في الترسانة إلى الحكم وركله بالقدم في بطنه بعد إلغاء المباراة.

وأضاف المصدر أن طارق السعيد، رئيس نادي الترسانة، هدد الحكم بعد احتساب ركلة الجزاء، قائلًا: "ستكمل المباراة وتلعب ركلة الجزاء ولن تخرج من هنا"، فرد عليه الحكم بقوله: "هل أنت تهددني فرد عليه رئيس الترسانة قائلًا: نعم".

وأشار المصدر إلى أن الحكم الرابع أحمد الحلواني سأل عن أفراد الأمن لحماية طاقم التحكيم أثناء خروجه من الملعب، فأكد له محمد طارق، عضو مجلس إدارة الترسانة وابن رئيس النادي، أنه لا يوجد أمن ثم ضربه في وجهه.

وحرر الحكم محمود دسوقي محضرًا في قسم شرطة العجوزة يحمل رقم 24189 يتضمن تفاصيل الواقعة، ويدين إخصائي العلاج الطبيعي في الترسانة ونجل رئيس النادي.

من جهته، قال طارق السعيد، رئيس نادي الترسانة، في تصريحات تليفزيونية، إن الحكم أهدر حق فريقه في مباراة السكة الحديد ورفض احتساب ثلاث ركلات جزاء واضحة لصالحه.

وأكد رئيس الترسانة أنه ضد العنف الذي شهدته المباراة، وأنه نزل إلى أرض الملعب لامتصاص غضب الجمهور واللاعبين والجهاز الفني رغم اقتناعه بأن الحكام أخطأوا وتسببوا فى إثارة غضب الجميع.

وطالب "السعيد" بتطبيق تقنية الفيديو في مباريات القسم الثاني للحد من أخطاء الحكام، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بمذكرة إلى اتحاد الكرة صباح اليوم متضمنة "فلاشة" بها جميع ركلات الجزاء التي لم تحتسب للترسانة.

على الجانب الآخر، أشار حسام السيسى، المشرف العام على الكرة بنادى السكة الحديد، إلى أنه ينتظر قرارات لجنة المسابقات، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من المتواجدين في المدرجات نزلوا إلى الملعب عقب احتساب ركلة جزاء للسكة الحديد، وتم الاعتداء على الحكم واللاعبين وبعض أفراد الجهاز المعاون، وهناك إصابات بعد إلقاء بعض الكراسي من المدرجات.