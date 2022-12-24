السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. بدء تشغيل أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة بالركاب

قطار تالجو
قطار تالجو

تنطلق اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر 2022 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر (الساعة 14) أولى  رحلات قطارات تالجو الفاخرة بالركاب من محطة مصر برمسيس إلى محطتي سيدي جابر ومصر بالإسكندرية، كما سيكون موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر  يوميا بدءًا  من يوم الأحد الموافق 25/12/2022 الساعة 5.55 صباحا من محطة مصر بالإسكندرية والساعة 6.05 صباحًا من محطة سيدي جابر بالإسكندرية متجها الى محطة مصر برمسيس ومن الساعة الثانية عصرا (الساعة 14) من محطة مصر برمسيس متجهًا إلى محطة  سيدي جابر ومصر بالإسكندرية وحيث سيتم تثبيت هذين الموعدين في جداول التشغيل يوميًا ومع توالي وصول باقي القطارات المتعاقد عليها سيتم تشغيلها على خط القاهرة / أسوان إلى جانب خط القاهرة / الإسكندرية.

 

ويشكل  تشغيل هذا القطار الفاخر نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة  القطارات العاملة بالدول الأوربية وستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة وبالسرعة التشغيلية العالية التي تصل الى 160 كم / ساعة  بالإضافة إلى وجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية وكراسي مخصصة لذوي الهمم  وكذلك وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى ومركزية بعربات الدرجة الثانية ونظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وأخرى مخصصة لذوي الهمم وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب وبوفيه متميز يقدم أعلى المستويات لجمهور الركاب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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