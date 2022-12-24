السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الشاعر جمال القصاص يكشف تفاصيل تجربته فى ديوانه الجديد (فيديو)

الشاعر جمال القصاص
الشاعر جمال القصاص

كشف الشاعر جمال القصاص، عن تجربته في ديوانه الجديد، قائلًا: "إنه يجب على الشباب الذين أساءوا للشعر مراجعة أنفسهم".

وأضاف "القصاص"، خلال لقاءه ببرنامج "العاشرة" المذاع عبر فضائية extra news، أن التجريب هو ضرورة حياة، معقبًا: "يصول من عطب الشيخوخة وعطب اللغة، وعطب الزمن، وعطب المكان"، لافتاً إلى أنه يجب على الشاعر أن يعي أن التجريب هو ابن الحياة.

وأوضح أن شعراء الثمانينيات خرجوا في لحظة مفصلية، وهم من عمر الوطن، وعمر الشاعر المصري، لافتًا إلى أن معظم الشعراء عندما خرجنا في السيعينيات لاذوا بالمنفى كوطن بديل، معقبًا: "كنا في هذا الوقت لابد أن نجرب، وأن نضخ دماء جديدة في الشاعر المصري، وأعتقد أننا نجحنا بالفعل وقدمنا تجربة لا توال مثيرة للدهشة والأسئلة، ولا تزال قابلة للنقص والإضافة، وهذا هو قانون الفن والإبداع الحقيقي".

وأشار إلى أن هذه التجربة في الأساس لم تنفصل عن تراثها، ولم تنفصل عن ماضيها، ولكنها ضخت في هذا التراث دماء جديدة، معقبًا:"أعتقد أنها لاتزال حية الآن". 

وبين أن معظم صناع السينيمات ما تبقى منهم أفراد، وربما لا يتجاوزون أصابع اليد، لكن في النهاية قادرين على أن يتواكبوا مع إيقاع الحياة والشعر الجديد. 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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