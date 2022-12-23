كابيتانو مصر.. الطفل ياسر حسن: «اترفضت من كذا نادي لكن ميأستش»

قال الطفل ياسر حسن، ابن مركز الزرقا بمحافظة دمياط، وأحد مواهب برنامج "كابيتانو مصر": "بلعب كورة من وأنا عندى 7 سنين، فى الأول كنت بحس إنى عاوز أكون موجود فى الملعب وخلاص لكن مع الوقت حبيت حراسة المرمى".

وأضاف "ياسر": "مهما كنت بقع وبواجه احباطات كنت بقوم تانى، ولفيت على كذا نادى وكلهم رفضونى، بس أنا ميأستش".

من جانبها قالت والدة "ياسر": "ابنى تعب كتير على ما وصل للى هو فيه"، موجهة رسالة له: متيأسش والفرصة دايمًا هتجيلك وأن الفرصة هتجيلوا فى برنامج"كابيتانو مصر"

وأضاف الكابتن على، مدرب "ياسر": "اكتشفته فى ملعب رمل، وكان بيلعب مع زميله وحسيت فيه موهبة حراسة المرمى".