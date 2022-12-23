الجمعة 23 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قرعة صعبة لمنتخب مصر فى كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا

قرعة كأس أمم إفريقيا
قرعة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا

أسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا لعام 2023، عن وقوع المنتخب المصري في مجموعة صعبة، تضم أيضًا كلا من موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وأجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مساء اليوم، قرعة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا (مصر 2023)، وذلك بمبنى مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

وأسفرت القرعة أيضًا عن وقوع منتخب أوغندا، على رأس المجموعة الثانية، بجانب كل من جمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان والكونغو، بينما جاء منتخب جامبيا، على رأس المجموعة الثالثة بجانب كل من تونس وبنين وزامبيا.

وستتنافس المنتخبات في كل مجموعة، فيما بينها بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي إلى جانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث. 

وتستضيف مصر نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، خلال الفترة ما بين 18 فبراير، إلى 12 مارس المقبل، حيث ستقام منافسات البطولة على ثلاثة ملاعب، وهي: استاد القاهرة الدولي، واستاد الإسكندرية واستاد هيئة قناة السويس.

وستكون بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، هي المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للشباب 2023 والتي ستحتضنها إندونيسيا خلال الفترة ما بين 20 مايو إلى 11 يونيو المقبل.

وتتأهل المنتخبات الإفريقية الأربعة الأوائل إلى مونديال إندونيسيا 2023. 

وسبق لمصر، أن استضافت البطولة عام 1991 (والتي كانت تحمل من قبل اسم أمم إفريقيا تحت 21 عامًا)، والتي شهدت تتويج منتخب “الفراعنة” باللقب على حساب كوت ديفوار.

يذكر أن غانا قد توج بلقب النسخة الماضية لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، والتي أقيمت بموريتانيا عام 2021، وذلك بعد فوزها في المباراة النهائية على أوغندا بهدفين دون رد.

نتيجة قرعة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا

المجموعة الأولى: مصر، موزمبيق، السنغال، نيجيريا  

المجموعة الثانية: أوغندا، جمهورية إفريقيا الوسطى، جنوب السودان، الكونغو

المجموعة الثالثة: جامبيا، تونس، بنين، زامبيا
 

كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عام ا مصر نيجيريا السنغال موزمبيق تونس جامبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

سقوط السوق السوداء.. خبراء: رفع الفائدة يحد من التضخم وارتفاع الأسعار

مصرع صحفى وإصابة 4 آخرين فى حادث سير بطريق «بورسعيد ـ المنزلة»

البحث عن 1000 محمد صلاح.. «المتحدة» تبهر الجمهور بأولى حلقات «اكتشاف مواهب الكرة»

الانتهاء من زراعة 235 ألف فدان قمح بالوادي الجديد

موجة طقس سيئ تضرب المحافظات.. وفرق الطوارئ تستعد للمواجهة

انتشال جثة شاب عثر عليها فى مياه نهر النيل بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-1»

محمد عبدالعزيز

حين يأخذك الشعر من الكرة.. لا تندم

أحمد غنام

محمد صلاح.. مش فخر العرب!

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر: عيد النصر

ماجد حبته

احتفال تنزانى ببصمة مصرية

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى

مخاوف من تصعيد عسكرى فى الضفة الغربية بوجود اليمين المتطرف الإسرائيلى فى السلطة

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة