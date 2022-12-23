قرعة صعبة لمنتخب مصر فى كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا

أسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا لعام 2023، عن وقوع المنتخب المصري في مجموعة صعبة، تضم أيضًا كلا من موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وأجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مساء اليوم، قرعة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا (مصر 2023)، وذلك بمبنى مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

وأسفرت القرعة أيضًا عن وقوع منتخب أوغندا، على رأس المجموعة الثانية، بجانب كل من جمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان والكونغو، بينما جاء منتخب جامبيا، على رأس المجموعة الثالثة بجانب كل من تونس وبنين وزامبيا.

وستتنافس المنتخبات في كل مجموعة، فيما بينها بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي إلى جانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث.

وتستضيف مصر نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، خلال الفترة ما بين 18 فبراير، إلى 12 مارس المقبل، حيث ستقام منافسات البطولة على ثلاثة ملاعب، وهي: استاد القاهرة الدولي، واستاد الإسكندرية واستاد هيئة قناة السويس.

وستكون بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، هي المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للشباب 2023 والتي ستحتضنها إندونيسيا خلال الفترة ما بين 20 مايو إلى 11 يونيو المقبل.

وتتأهل المنتخبات الإفريقية الأربعة الأوائل إلى مونديال إندونيسيا 2023.

وسبق لمصر، أن استضافت البطولة عام 1991 (والتي كانت تحمل من قبل اسم أمم إفريقيا تحت 21 عامًا)، والتي شهدت تتويج منتخب “الفراعنة” باللقب على حساب كوت ديفوار.

يذكر أن غانا قد توج بلقب النسخة الماضية لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، والتي أقيمت بموريتانيا عام 2021، وذلك بعد فوزها في المباراة النهائية على أوغندا بهدفين دون رد.

نتيجة قرعة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا

المجموعة الأولى: مصر، موزمبيق، السنغال، نيجيريا

المجموعة الثانية: أوغندا، جمهورية إفريقيا الوسطى، جنوب السودان، الكونغو

المجموعة الثالثة: جامبيا، تونس، بنين، زامبيا

