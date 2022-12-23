الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ترشيح مارسيل كولر لتولى تدريب منتخب أوروبى

كولر
كولر

وضع الاتحاد البولندي لكرة القدم، عدة أسماء مرشحة لخلافة تشيسلاف مينيفيتش المدير الفني لمنتخب بولندا خلال الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد البولندي قد أعلن إقالة تشيسلاف ميشنيفتش من منصبه يوم الخميس الماضي، بعد أن ودع الفريق بطولة كأس العالم قطر 2022 من الدور ثمن النهائي على يد فرنسا.

مارسيل كولر مدرب الأهلي كان مرشحًا من قبل لتدريب بولندا قبل المدرب المقال مؤخرًا ميشنيفيتش، وطرح اسمه مجددًا على الطاولة.

كما قدم البلوندي توماس هايتو ترشيحاته لمنصب المدير الفني الجديد للمنتخب البولندي في برنامج Cafe Futbol الذي تم بثه مساء الخميس على Polsat Sport البولندية.

ثم أشار توماس هايتو إلى مرشحيه: "قبل الانتخابات الأولى للرئيس، أي قبل تعيين ميشنيفيتش، كنت أضع بالاعتبار ترشيح مارسيل كولر".

كما تم ترشيح فلاديمير بيتكوفيتش المرشح السابق لتدريب منتخب مصر، وباولو بينتو وأندريا بيرلو.

من المرشحين أيضًا لتدريب بولندا، نيناد بجيليسيا وقد صرح في تصريحات نشرتها "سبورت" البولندية "عملت هناك لمدة عامين في لخ بوزنان، لذا فأنا أعرف اللغة جيدًا".

واختتم "أنا أيضًا لست شخصية مجهولة لمواطني هذا البلد، أنا أنتظر، إذا جاء مثل هذا العرض، بالطبع، سيكون شرفًا وتحديًا كبيرًا بالنسبة لي لقيادة المنتخب البولندي".

السويسري مارسيل كولر الاهلى منتخب بولندا تشيسلاف مينيفيتش

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وائل لطفي

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