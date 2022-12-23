مصر عضوًا فى مجلس القادة الأمريكى العربى.. اختيار أبوالعينين للهيئة الاستشارية العليا

أعلن المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، عن اختيار النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب المصري عضوًا في الهيئة الاستشارية العليا بمجلس القادة الأمريكي العربي، ولأول مرة يتم فيها اختيار مصري وإفريقي في مجلس القادة الأمريكي العربي الذى يعد واحدًا من أهم مراكز صناعة القرار فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي إعلانه عن التعيين قال الدكتور «جون ديوك أنتوني» الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الوطني الأمريكي - العربي، في بيان عبر الموقع الرسمي للمجلس «أنه يشرفنا قبول النائب محمد أبوالعينين الانضمام إلى المجلس الاستشاري، فوجوده يعد إثراء للمساعي الناجحة للمجلس في العلاقات الأمريكية - العربية وسيكون مستشارًا ذا قيمة كبيرة في السياسة والاقتصاد والقطاعات التجارية بين أمريكا والدول العربية.

وأضاف رئيس المجلس الوطني الأمريكي - العربي الذي تأسس منذ أكثر من 40 عامًا بواشنطن "أن أبوالعينين واحد من رجال السياسة والدبلوماسية الكبار في عالمنا، وصاحب مكانة اقتصادية كبيرة، ويمتلك قدرة تحليلية وسياسية تعتبر محل تقدير من الجميع، ومشارك ومتحدث مميز بشكل منتظم في المؤتمر السنوي العربي الأمريكي لمجلس القادة الأمريكى العربى، وله جهود كبيرة في تطوير علاقات التعاون بين مصر من ناحية وإفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من ناحية أخرى، ويسعى دائمًا إلى بناء جسور متميزة في العلاقات العربية - الأمريكية. فانضمام أبوالعينين سيكون إضافة كبيرة وقيمة غير عادية للمجلس الاستشاري في ظل سعي المجلس الدائم لاستمرار وتقوية العلاقات الأمريكية - العربية على مختلف الأصعدة".

وخلال مؤتمرات صانعي السياسات في المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية - العربية .. لعب النائب محمد أبوالعينين دورًا بارزًا في تسليط الضوء على إنجازات مصر غير المسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الثمانى سنوات الأخيرة وإعلان الجمهورية الجديدة وما شهدته مصر من تنمية فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وإنشاء 30 مدينة جديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة هيئة قناة السويس الإقتصادية، ومشروعات الطاقة، والدور الكبير الذى لعبته مصر فى تنظيم مؤتمر المناخ cop 27 والطفرة الكبيرة التى شهدتها مصر فى مجال الطرق والنقل ومشروعات الحماية الاجتماعية مثل مشروعات حياة كريمة التى تخدم 60 مليون مصري.