الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مطلوب دوليا.. تركيا تجلب تاجر مخدرات من دولة أوروبية

السلطات الأمنية التركية
السلطات الأمنية التركية

جلبت السلطات الأمنية التركية آتيلا أوندر، المدرج في النشرة الحمراء للمطلوبين لارتكابه جريمة تجارة المخدرات الدولية، من إسبانيا.

 

وأفادت الأناضول مساء الخميس، أن طائرة أقلعت من العاصمة الإسبانية مدريد على متنها تاجر المخدرات المطلوب دوليا، وهبطت في مطار إسطنبول.

 

وأضافت أن قوات الأمن التركية نقلت أوندر من الطائرة إلى مديرية الأمن في إسطنبول.

 

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، القبض على أوندر أحد أباطرة المخدرات في العالم، والمدرج في النشرة الحمراء، بالتعاون مع إسبانيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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